تداول 10 سفن حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط



أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن .. بينما غادر عدد 8 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 28 سفينة ، منها السفينة (DE XIN SHENG XIANG ) و التي ترفع علم الصين ويبلغ طولها 190 م وعرضها 32 م القادمة من اوكرانيا و على متنها حمولة تقدر بـ 54650 طن من القمح لصالح القطاع العام .

وقد أوضح البيان أنه قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 30030 طن تشمل : 4000 طن أسمنت معبأ و 16707 طن يوريا و 9232 طن بضائع متنوعة .



كما أشار البيان إلى أنه قد بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 71161 طن تشمل : 17803 طن قمح و 17500 طن ذرة و 10150 طن حديد و 1101 طن خشب زان و 18900 طن خردة و 5400 طن ابلاكاش و 1017 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 307 طن .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1688 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 1035 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3469 حاوية مكافئة .

و أكد على أنه قد وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 158030 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 38410 طنًا .

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1186 طن قمح متجه إلى صوامع القليوبية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 4845 حركة .

