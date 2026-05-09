CNN : خامنئي لا يستخدم أي وسائل إلكترونية للتواصل

نقلت شبكة CNN عن مصادر مطلعة تقديرات أجهزة الاستخبارات الأمريكية بأن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي يؤدي دوراً محورياً في صياغة استراتيجية الحرب إلى جانب كبار المسؤولين الإيرانيين.

ووفق التقارير الأمريكية؛ فإن مجتبى خامنئي قد يكون مساهماً في توجيه طريقة إدارة إيران للمفاوضات مع الولايات المتحدة من أجل إنهاء الحرب على الرغم من الانقسام داخل النظام الإيراني.

وقال أحد المصادر إن "الغموض الذي يحيط بخامنئي يعود إلى أنه لا يستخدم أي وسائل إلكترونية للتواصل، بل يقتصر اتصاله على من يتمكنون من زيارته شخصياً أو عبر رسائل ينقلها موفدون".