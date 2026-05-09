بدء محاكمة المتهمة بقتـ ل أبنائها الثلاثة داخل فيلا بالشروق.. بعد قليل

تنظر بعد قليل، محكمة جنايات القاهرة، جلسة محاكمة سيدة متهمة بقتل أبنائها الثلاثة داخل فيلا بمدينة الشروق.





وجاء أمر الإحالة ، أن المتهمة قامت بإنهاء حياة أبنائها الثلاثة داخل مسكن الأسرة، كما أن الواقعة جرت داخل الفيلا محل إقامتهم بمنطقة الشروق.

وكشفت التحريات، أن المتهمة وهي والدة الأطفال، أقدمت على خنقهم داخل المنزل، قبل أن تُبلغ الجهات الأمنية بالحادث، وتعترف بارتكاب الجريمة.

كما أوضحت التحقيقات، أن المتهمة كانت تمر بحالة نفسية سيئة وقت ارتكاب الواقعة، فيما تواصل الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لاستكمال المحاكمة في الموعد المحدد.