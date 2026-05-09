الفرح تحول إلى مأتم.. وفاة شابين وإصابة 5 آخرين خلال زفة عروسين بالغربية

شهد الطريق الزراعي "المحلة -دمرو" أمام مدخل قرية عطاف بنطاق محافظة الغربية منذ قليل مصرع شابين وإصابة 5 آخرين في حادث سير وتصادم سيارات موتوسيكلات في زفة عروسين بسبب السرعة الزائدة الأمر الذي أصاب أهل الزوجين واقاربهما بحالة من الحزن والوجيعة بسبب الحادث المؤلم

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت مديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة وفاة شابين وإصابة 5 آخرين في حادث سير وتصادم في زفة عروسين أمام مدخل قرية عطاف بنطاق دائرة المركز.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

كما تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضحايا والمصابين إلي طوارئ مستشفى المحلة العام.

وأفاد شهود عيان أن انفجار إطار كاوتشوك أحدي سيارات زفة العروسين مع السرعة الزائدة أطاحت بحياة شابين يستقلان موتوسيكلات وإصابة آخرين ونقل الضحايا إلي طوارئ مستشفى المحلة العام.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.