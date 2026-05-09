سيف زاهر: الأهلي كان له دور كبير في تأسيس وتكوين نادي زد

أكد الإعلامي سيف زاهر أن النادي الأهلي كان له دور كبير في تأسيس وتكوين نادي زد، مشيرًا إلى وجود شراكة استراتيجية بين الناديين منذ انطلاق تجربة زد في الدوري الممتاز.

وقال سيف زاهر في تصريحات تلفزيونية:"النادي الأهلي كان له دور كبير جدًا في إنشاء وتكوين نادي زد، الأهلي ساعد زد بقلب جامد وقت صعود الفريق للممتاز".

وأضاف: "عندنا شراكة استراتيجية مع الأهلي منذ اليوم الأول لينا في الدوري".

من هو سيف زاهر

سيف زاهر هو إعلامي رياضي أهلاوي بارز، وعضو سابق في مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم. يشغل حاليًا منصب وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ. يعد سيف زاهر من الشخصيات الإعلامية المعروفة في مصر، حيث يقدم برنامجًا رياضيًا على قناة أون تايم سبورتس، ويُعرف بآرائه الجريئة والمباشرة في تحليل الأحداث الرياضية.

