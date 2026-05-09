اعترض على صوت الدراجة النارية العالي.. ضبط المتهم بالاعتداء على طفل شبرا بآلة حادة

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من حل لغز استغاثة ربة منزل بمنطقة شبرا، عقب تداول صور على مواقع التواصل الاجتماعي تكشف إصابة نجلها بجروح قطعية إثر اعتداء وحشي من قائد دراجة نارية، حيث تمكنت القوات من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.

بدأت ملابسات الواقعة برصد أجهزة وزارة الداخلية منشوراً مدعوماً بالصور، يتضمن تضرر سيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة شبرا من قيام شخص مجهول الهوية "قائد دراجة نارية" بالتعدي على نجلها بآلة حادة، ما تسبب في إصابته بجروح بالغة وفراره من موقع الحادث.

بالفحص والانتقال، تم تحديد هوية القائمة بالنشر، وبسؤالها قررت أن نجلها كان يسير في أحد شوارع شبرا، واعترض على الصوت المزعج الصادر من دراجة نارية تمر بجانبه، الأمر الذي لم يرق لقائدها، فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى قيام الأخير بإشهار سلاح أبيض "مطواة" والاعتداء على الشاب وإصابته.

وعقب تقنين الإجراءات وتفريغ كاميرات المراقبة، نجح رجال المباحث في تحديد هوية الجاني، وتبين أنه طالب، مقيم بمحافظة القليوبية.

وفي كمين محكم، ألقي القبض عليه وبحوزته "السلاح الأبيض" المستخدم في الجريمة.

وبمواجهته، انهار واعترف بارتكاب الواقعة بدافع الغضب من اعتراض المجني عليه.

تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.