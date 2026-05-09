نيابة عن الرئيس السيسي.. مدبولي يشارك في حفل تنصيب الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله

شارك اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مراسم حفل تنصيب فخامة رئيس جمهورية جيبوتي الشقيقة "إسماعيل عمر جيله"، الذي أقيم في مركز جيبوتي الدولي للمؤتمرات.

بمُشاركة رؤساء الدول والحكومات.. حفل تنصيب الرئيس الجيبوتي

وشهد حفل تنصيب الرئيس الجيبوتي، مراسم أداء اليمين الدستورية، وعدة فعاليات أخرى، وذلك بمُشاركة عددٍ من رؤساء الدول والحكومات، ومُمثلي البلدان العربية والأفريقية والدولية، وجانب من مُمثلي المُنظمات والهيئات الدولية، وكبار المسئولين رفيعي المستوى.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن مُشاركة رئيس الوزراء في حفل التنصيب، تأتي في إطار حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي المُشترك مع جمهورية جيبوتي الشقيقة على مُختلف المُستويات؛ بما يتناسب مع حجم العلاقات الاستراتيجية بين البلدين؛ القائمة على تحقيق المصالح المتبادلة في مجالات التعاون المشترك ذات الأولوية.

