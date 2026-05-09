ندوة بيطرية بالإسماعيلية لتعزيز الصحة العامة بمركز طب أسرة الشيخ زايد

نظمت مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية ندوة توعوية بيطرية بمركز طب أسرة الشيخ زايد، تناولت عددًا من الموضوعات الهامة المتعلقة بصحة الإنسان والحيوان، وسبل الوقاية من الأمراض المشتركة، في إطار جهود التوعية المجتمعية وتعزيز الصحة العامة، مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وأشار دكتور زكريا هاشم مدير مديرية الطب البيطري، أن الندوة تضمنت بيان كيفية اختيار اللحوم السليمة، والتفرقة بين اللحوم السليمة والفاسدة، التعرف على أنواع الأختام وأهميتها، أهمية الذبح داخل المجازر الحكومية، الأمراض المشتركة (السل – البروسيلا)، وشروط اختيار الأضحية السليمة.

وفيما يخص مرض السعار، تم استعراض أبرز الأعراض ودرجة خطورته، إلى جانب توعية المواطنين بكيفية التصرف السليم في حالات العقر، مع التأكيد على ضرورة التوجه الفوري إلى أقرب مستشفى للحصول على المصل اللازم.

أدارت الندوة: دكتورة سهير قاسم – مدير إدارة الإرشاد البيطري، دكتورة سها عبدالله طبيبة بالإرشاد البيطري بمديرية الطب البيطري.

تأتي هذه الندوة في إطار الحرص على رفع الوعي الصحي لدى المواطنين، وتعزيز الإجراءات الوقائية للحفاظ على الصحة العامة.