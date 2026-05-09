وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 109 ملايين نسمة اليوم السبت 9 مايو

بلغ عدد سكــان جمهوريـة مصـــر العربيـة بالداخــل 109 ملايين نسمة يــوم السبت الموافق 9/5/2026.



وكان عدد السكان قد بلغ 108 ملايين نسمة يــوم السبت الموافق 16/8/2025 وفقاً لما أعلنته الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.

انخفاض المدة الزمنية



ومع بلوغ عدد السكان 109 ملايين نسمة يكون قد تحققت زيادة سكانية الفرق بين عدد المواليـــد والوفيــــات قدرهــــا مليــــون نسمة خـــــلال 267 يومــــاً حوالي 8 شهـــور و27 يوما .



ويلاحظ انخفاض الفترة الزمنية للوصول إلى 109 مليون نسمة لتصبح 267 يوماً مقابل 287يوماً خلال المليون السابق و (268) يوماً خلال فترة تحقق المليون الأسبق نظراً لارتفاع متوسط أعداد المواليد اليومية خلال تحقق المليون الحالي إلى (5439) مولود مقابل (5165) مولود خلال فترة الوصول إلى 108 مليون نسمة و (5385) مولود للوصول إلى 107 ملايين نسمة مع ارتفاع طفيف في متوسط أعداد الوفيات اليومية خلال فترة تحقق المليون الحالي والذي بلغ (1694) متوفى مقابل (1681) متوفى خلال فترة تحقق المليون السابق و (1654) متوفى خلال فترة تحقق المليون الأسبق .

عدد المواليد

وقد بلــغ عدد المواليد (1.452) مليـون خـــلال الفترة من (16/8/2025إلى9/5/2026) بمتوســط (5439 مولود) يومياً و (227 مولود) كل ساعة و (3.8 مولود) في الدقيقة بما يعني متوسط مولود كل 15.9 ثانية تقريباً.

انخفض معدل المواليد

ووفقاً للبيانات الأولية للمواليد والوفيات لعام 2025 والمسجلة بقاعدة البيانات بمركز معلومات وزارة الصحة والسكان فقد انخفض معدل المواليد من (18.5 ) لكل ألف من السكان عام 2024 إلى ( 18.1 ) في الألف عام 2025 حيث سجلت محافظــات (أسيوط /سوهاج/ قنا/ المنيا/بني سويف) أعلى معدلات للمواليد بواقع (22.8 / 22.6 / 22.3 /22.0 / 20.6) لكل ألف من السكان على الترتيب فيما سجلت محافظــات ( بورسعيد والدقهلية ودمياط والغربية والسويس) أقــل المعــدلات بواقع (11.4 /14.4 / 14.5 / 14.8/ 14.8) لكل ألف من السكان على الترتيب.



ويلاحظ تراجع أعداد المواليد خلال آخر 5 سنوات وهو ما يعكس الجهود الملموسة في مواجهة الزيادة السكانية وهو ما أظهرته أيضاً بيانات المسح الصحي للأسرة المصرية حيث انخفض معـدل الإنـجاب من (3.5) طفل لكل سيدة عـام 2014 إلى (2.85) طفل لكل سيدة عام 2021 ووفقاً لبيانات المواليد المسجلة بمركز معلومات وزارة الصحة والسكان فقد استمر الإنخفاض في معدل الإنـجاب إلى أن بلغ (2.34) طفل لكل سيدة عام 2025.



وبالرغم من تراجع أعداد المواليد والزيادة السكانية إلا أنها لا تزال تمثل تحدياً كبيراً في شتى المجالات اقتصادياً، واجتماعياً، وبيئياً وتستنزف معها موارد الدولة وتشكل عائقاً أمام جهود الدولة المستمرة لرفع مستوى المعيشة في ظل الأزمات التي يشهدها العالم في السنوات الأخيرة.