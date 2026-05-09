خطوات تقديم رياض الأطفال وأولى ابتدائي في المدارس التجريبية ..توضيح عاجل

ياسمين بدوي

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن خطوات التقديم في المدارس التجريبية 2026 / 2027 

حيث شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أولياء الأمور بضرورة اتباع الخطوات التالية 

خطوات التقديم لرياض الأطفال ( رسمي ورسمي لغات ) 

  •  يقوم أولياء الأمور الراغبين فى التقدم للصف الاول بالمرحلة لرياض الأطفال ( رسمي - رسمي لغات ) بالتسجيل الإلكترونى بداية من (٢٠٢٦/٦/١) ، حتي (٢٠٢٦/٦/٣٠) ، وذلك من خلال التطبيق الإلكتروني المخصص لذك على بوابة مركز المعلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ( emis.gov.eg ) 
     
  • سن التقدم لمرحلة رياض الأطفال لا يقل عن ( أربع سنوات)
  •  يتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقا للكثافة بها وظروفها ، ووفقاً للقرار الوزارى رقم ( ١٥٤) بتاريخ (١٩٨٩(/٧/٦ ، بشأن الإلتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم 
     
  •  فور تسجيل ولي الأمر لطلب التقدم يتاح بيانات الطفل لجميع منافذ الدفع لسداد المصروفات ، يمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس موقع التقدم الالكتروني ، والتوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول ومتابعة موقف تسلم الملف للمدرسة ( القبول النهائي ) ، بعد إنتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي والتأكد من إستيفاءة .


خطوات التقديم للصف الأول الابتدائى 

  •  يقوم أولياء الأمور الراغبين فى التقدم للصف الاول بالمرحلة الابتدائية بالمدارس الرسمية بالتسجيل الإلكترونى بداية من (٢٠٢٦/٦/١) حتي ( ٢٠٢٦/٦/٣٠) ، وذلك من خلال التطبيق الإلكترونى المخصص لذك على بوابة مركز المعلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (emis.gov.eg) .
     
  • فور تسجيل ولي الأمر لطلب التقدم علي الصف الأول الإبتدائي يتاح بيان الطفل لجميع منافذ الدفع لسداد المصروفات
     
  •  سن التقدم للصف الأول الابتدائي لايقل عن ( ست سنوات) ولا يزيد عن ( تسع سنوات) .
     
  •  يتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقا للكثافة بها وظروفها ، ووفقاً للقرار الوزارى رقم (١٥٤) بتاريخ (١٩٨٩/٧/٦ ) ، بشأن الإلتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم .
     
  •  يمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس موقع التقدم الالكتروني، وعقب الإعلان يمكن لولي الأمر التوجة للمدرسة لتسليم الملف الورقى الخاص بالمتقدم والمقبول مبدئياً ومتابعة موقف تسلم الملف للمدرسة القبول النهائي بعد إنتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي والتأكد من إستيفاءة .
     
