خطوات تقديم رياض الأطفال وأولى ابتدائي في المدارس التجريبية ..توضيح عاجل

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن خطوات التقديم في المدارس التجريبية 2026 / 2027

حيث شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أولياء الأمور بضرورة اتباع الخطوات التالية

خطوات التقديم لرياض الأطفال ( رسمي ورسمي لغات )

يقوم أولياء الأمور الراغبين فى التقدم للصف الاول بالمرحلة لرياض الأطفال ( رسمي - رسمي لغات ) بالتسجيل الإلكترونى بداية من (٢٠٢٦/٦/١) ، حتي (٢٠٢٦/٦/٣٠) ، وذلك من خلال التطبيق الإلكتروني المخصص لذك على بوابة مركز المعلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ( emis.gov.eg )



سن التقدم لمرحلة رياض الأطفال لا يقل عن ( أربع سنوات)

يتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقا للكثافة بها وظروفها ، ووفقاً للقرار الوزارى رقم ( ١٥٤) بتاريخ (١٩٨٩(/٧/٦ ، بشأن الإلتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم



فور تسجيل ولي الأمر لطلب التقدم يتاح بيانات الطفل لجميع منافذ الدفع لسداد المصروفات ، يمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس موقع التقدم الالكتروني ، والتوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول ومتابعة موقف تسلم الملف للمدرسة ( القبول النهائي ) ، بعد إنتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي والتأكد من إستيفاءة .

خطوات التقديم للصف الأول الابتدائى