إشادة بتحركات محافظ جنوب سيناء التنموية.. نويبع تتحول إلى مركز واعد للاستثمار

أشاد عدد من مشايخ وعواقل وأعضاء مجلس النواب بمدينة نويبع بالجهود التي يبذلها اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، لدفع عجلة التنمية بالمدينة، وذلك خلال لقائه بهم عقب جولاته التفقدية ومشاركته في ورشة عمل خاصة بمشروع زراعي اقتصادي متكامل، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، وعدد من ممثلي الجهات الدولية.

وأكد الحضور تقديرهم للتحركات الميدانية المستمرة التي يقوم بها المحافظ، وحرصه على متابعة المشروعات التنموية على أرض الواقع، مشيرين إلى أن الفترة الحالية تشهد اهتمامًا واضحًا بمدينة نويبع في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية، بما يعكس توجهًا جادًا نحو تحسين مستوى الخدمات وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار.

من جانبه، أكد محافظ جنوب سيناء أن أجهزة المحافظة تعمل بكامل طاقتها لتسريع وتيرة التنمية بمدينة نويبع، بما يسهم في استعادة دورها الحيوي ومكانتها الاقتصادية، مشيرًا إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التنمية الزراعية باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح المحافظ أن الجهود الحالية تستهدف تحويل نويبع إلى مركز واعد للإنتاج والتصدير الزراعي، بما يعزز فرص الاستثمار، ويوفر مزيدًا من فرص العمل لأبناء المدينة والمحافظة، في إطار رؤية تنموية متكاملة تستفيد من المقومات الطبيعية والاقتصادية التي تتمتع بها. .