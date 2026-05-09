سائحون يلتقطون الصور التذكارية مع صور الرؤساء بكورنيش الإسكندرية

شهد كورنيش قلعة قايتباي بمحافظة الإسكندرية حالة من البهجة والتفاعل الكبير، حيث حرص عدد من السائحين والأجانب على التقاط الصور التذكارية بجوار صور الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك خلال تواجدهما على كورنيش الإسكندرية في محيط قلعة قايتباي التاريخية.

سعادة السياح بكورنيش الإسكندرية

وأعرب عدد من الزائرين عن سعادتهم بالأجواء المميزة التي تشهدها المدينة الساحلية، مؤكدين أن الإسكندرية تمتلك طابعًا حضاريًا وسياحيًا فريدًا يجمع بين التاريخ العريق وروح الحداثة، خاصة في منطقة قلعة قايتباي التي تعد واحدة من أبرز المعالم السياحية في مصر.

وتحول كورنيش الإسكندرية إلى نقطة جذب للزوار والمواطنين لالتقاط الصور التذكارية، وسط أجواء احتفالية تعكس مكانة المدينة التاريخية والسياحية، وتؤكد اهتمام الدولة المصرية بتنشيط السياحة وتعزيز العلاقات الدولية.