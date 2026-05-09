صحيفة SPORT.. حمزة عبد الكريم مهاجم كلاسيكي وأحدث ضجة كبيرة

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
حسام الحارتي

سلطت‏ صحيفة SPORT الإسبانية الضوء على تألق حمزة عبدالكريم مهاجم فريق برشلونة أتليتك للشباب مؤكدة أنه من أكثر الصفقات التي أحدثت ضجة كبيرة.

وذكرت الصحيفة أن المصري حمزة عبد الكريم صاحب الـ 18 عامًا، كان أكثر الصفقات التي وصلت بضجة كبيرة. المهاجم المصري جاء بسمعة المهاجم الكلاسيكي، وأكد هذه الصورة إلى حد كبير.

واضافت: حمزة يُعد لاعبًا مختلفًا داخل بيئة لا ماسيا، فهو مهاجم منطقة تقليدي، تبدأ خطورته وتنتهي غالبًا عند اللمسة الأخيرة والتسديد داخل الصندوق.

وأفادت الصحيفة : عانى حمزة عبد الكريم من أشهر غير مستقرة بسبب تأخر وصوله ومشاكل إدارية منعته من الظهور حتى بداية مارس.

ولفتت إلى أن بدايته كانت واعدة وسجل في ظهوره الأول، لكنه بعد ذلك واجه بعض الآلام، إضافة إلى حاجته للتأقلم مع بيئة كروية جديدة بالكامل: إيقاع مختلف، تحركات مختلفة، وفكرة لعب بعيدة عما اعتاد عليه سابقًا.

وشددت علي أن حمزة عبد الكريم لم يحصل على حضور حقيقي مع الفريق الرديف، لكنه وجد فرصته مع Juvenil A. أفضل مباراة له جاءت قبل أيام قليلة، عندما فاز فريق بول بلاناس على مونتيكارلو 9-0 في ختام الدوري، وسجل حمزة ثلاثة أهداف.

وقالت أيضا: احتاج المهاجم المصري إلى أكثر قليلًا من ربع ساعة فقط ليوقع على هاتريك مميز، مستغلًا قوته في الكرات الهوائية وغريزته داخل منطقة الجزاء.

وأشارت إلى أن حمزة عبد الكريم ما زال أمام فريق الشباب تحدي كأس الأبطال، وهي فرصة مهمة ليواصل حمزة إثبات نفسه. حتى الآن، عبّر اللاعب عن رغبته في الاستمرار مع برشلونة .

واختتمت الصحيفة تقريرها قائلة: من مصر، تشير التقارير إلى أن الأهلي قد يحصل على 1.5 مليون يورو كقيمة انتقال، مع متغيرات قد ترفع العملية إلى 5 ملايين إضافية حسب ظهوره مع الفريق الأول وأهداف فردية أخرى، مع احتفاظ النادي المصري بنسبة 15% من أي ربح مستقبلي في حال بيعه.

