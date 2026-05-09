بالأرقام .. الحكومة ترفع الضرائب والرسوم على السيارات لـ23.5 مليار جنيه و 700.3 مليون لعربيات المعاقين

رفعت الحكومة مستهدفات الضرائب المفروضة علي السيارات خلال العام المالي 2026/2027 المقبل بقيمة تبلغ 23.543 مليار جنيه بزيادة تبلغ 6.93 مليار جنيه علي أساس سنوي.

وفقُا لبيانات الموازنة العامة للدولة والتي تضمنت وصول الرسوم الضريبية المقررة على السيارات خلال العام المالي الجاري نحو 16.6 مليار جنيه.

وتأتي الرسوم والضرائب المقررة على السيارات ضمن الضرائب علي الممتلكات المقدر قيمتها في الموازنة 474 مليار جنيه بزيادة تبلغ 112.3 مليار جنيه علي أساس سنوي.

وتستحوذ الرسوم والضرائب المفروضة على السيارات علي نسبة 4.96% من مجمل مخصصات الضرائب علي الممتلكات.

وكشفت بيانات الموازنة عن استهداف ضرائب وررسوم من تراخيص السيارات والقيادة بقيمة تبلغ 11.6 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل بزيادة تبلغ 3 مليارات جنيه عما تم تخصيصه في العام المالي الجاري.

وتسعى الحكومة أيضا لتحصيل مبلغ 10.6 مليار جنيه في صورة رسوم تنمية علي السيارات الجديدة المنتجة محليا و السيارات المستوردة من الخارج بزيادة تبلغ 3.8 مليار جنيه عما تم ادارجه في موازنة العام المالي الجاري حيث سجلت 6.8 مليار جنيه.

وأدرجت الموازنة الجديدة تحصيل 698 مليون جنيه من الضرائب والرسوم ذات الصفة المحلية علي السيارات بتخفيض مقداره 102 مليون جنيه عن العام المالي الجاري.

ورفعت الحكومة من قيمة الضرائب المخصصة علي سيارات المعاقين بقيمة 300 مليون جنيه، لتصل في الوقت الحالي إلىي 700.3 مليون جنيه بعد ان كانت 400 مليونًأ خلال العام المالي الجاري.