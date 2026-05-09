قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد خان الخليلي في آخر زيارة.. أحمد موسى: ماكرون يتجول مع الرئيس السيسي في قلعة قايتباي بالإسكندرية
خالد الغندور يوجه رسالة مثيرة للاعبي الزمالك قبل لقاء العاصمة
كاف يوجه صدمة مدوية لـ صن داونز والجيش الملكي بشأن حكام نهائي إفريقيا
حفاوة استقبال كبيرة.. أحمد موسى: الرئيس السيسي اصطحب ماكرون في جولة بشوارع الإسكندرية
القصابين تكشف عن أسعار اللحوم قبل عيد الأضحى 2026
أحمد موسى يقدم اعتذارا لجمهوره على الهواء.. تعرف على السبب
بلومبرج : أزمة مضيق هرمز تستنزف مخزونات النفط العالمية بوتيرة قياسية
صراع أوروبي على جفارديول.. مانشستر سيتي يتحرك للتجديد وسط اهتمام ريال مدريد وبايرن ميونخ
بنتايج وشيكوبانزا يقودان هجوم الزمالك ضد اتحاد العاصمة
5 آلاف للجنازة مع حزمة مزايا جديدة.. مفاجأة تنتظر أسر المعلم بعد الوفاة| تفاصيل
أسعار ومواصفات تويوتا كورولا كروس هايبرد 2026 في السوق السعودي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نجلاء العسيلي: القاهرة وباريس تقودان تحالفا استراتيجيا لحماية أمن المتوسط

نجلاء العسيلي
نجلاء العسيلي
حسن رضوان

أكدت النائبة نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أن اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بمدينة برج العرب الجديدة، على هامش افتتاح المقر الجديد لـ جامعة سنجور، يمثل محطة سياسية واستراتيجية مهمة تؤكد عمق الشراكة المصرية الفرنسية، وتكشف عن الدور المحوري الذي تلعبه القاهرة في حماية أمن واستقرار المنطقة.

وقالت “العسيلي” في بيان صحفي، إن اللقاء تجاوز كونه مناسبة بروتوكولية مرتبطة بافتتاح صرح أكاديمي، ليحمل رسائل سياسية مباشرة تعكس إدراكًا دوليًا متزايدًا بأن مصر أصبحت ركيزة أساسية في معادلة الأمن الإقليمي والدولي، وصوتًا عاقلًا قادرًا على إدارة التوازنات المعقدة في الشرق الأوسط والبحر المتوسط.

مصر تواصل تبني موقف ثابت يرفض أي محاولات للمساس

وأضافت أن كلمات الرئيس السيسي خلال اللقاء اتسمت بالحسم والوضوح فيما يتعلق بأمن الدول العربية، مؤكدة أن مصر تواصل تبني موقف ثابت يرفض أي محاولات للمساس بسيادة الدول أو التدخل في شؤونها الداخلية، وهو ما يعكس الدور المصري التاريخي كخط دفاع أول في مواجهة محاولات زعزعة استقرار المنطقة.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن اختيار جامعة “سنجور” لاستضافة هذا الحدث يحمل دلالة مهمة، تؤكد أن مصر لا تتحرك فقط بثقلها السياسي والعسكري، وإنما أيضًا بقوتها الناعمة ودورها الثقافي والتنموي في القارة الأفريقية، موضحة أن القاهرة باتت تمثل جسرًا استراتيجيًا يربط بين أوروبا وأفريقيا عبر التعليم والتنمية والشراكات الحضارية.

وأكدت “العسيلي” أن المباحثات بين الرئيسين عكست فهمًا عميقًا لحقيقة الترابط بين الأمن والاستقرار الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بأمن الطاقة وسلاسل الإمداد وحركة الملاحة في البحر المتوسط، وهو ما يفسر تنامي الرغبة الفرنسية في توسيع التعاون مع مصر باعتبارها الطرف الأكثر استقرارًا وقدرة على حفظ التوازنات في المنطقة.

وفيما يخص القضية الفلسطينية، شددت النائبة على أن الموقف المصري جاء واضحًا وحاسمًا، من خلال التأكيد على ضرورة الانتقال من مرحلة التهدئة المؤقتة إلى مسار سياسي حقيقي يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، مؤكدة أن استمرار الانتهاكات في غزة والضفة الغربية يفرض تحركًا دوليًا جادًا لإنهاء حالة التوتر وعدم الاستقرار.

وأضافت أن التقارب المصري الفرنسي خلال السنوات الأخيرة، والذي تُوج برفع مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية، يعكس قناعة أوروبية متزايدة بأهمية الدور المصري في صياغة مستقبل المنطقة، موضحة أن فرنسا تنظر إلى القاهرة باعتبارها الشريك الأكثر قدرة على استعادة التوازن في المتوسط والشرق الأوسط.

واختتمت النائبة نجلاء العسيلي بيانها بالتأكيد على أن لقاء السيسي وماكرون في برج العرب بعث برسالة سياسية واضحة مفادها أن مصر ستظل مفتاح الاستقرار في المنطقة، وأن أي ترتيبات إقليمية لا يمكن أن تنجح دون الدور المصري والعربي الفاعل، في ظل ما تمتلكه القاهرة من ثقل سياسي ورؤية واقعية تحظى باحترام المجتمع الدولي.

نجلاء العسيلي القاهرة باريس النائبة نجلاء العسيلي حزب الشعب الجمهوري الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

مستعد للإعدام.. اعترافات مثيرة لقاضٍ متهم بإنهاء حياة طليقته: تزوجت عرفيًا مرتين وخشيت على ابنتي منها

مرتب

هدية الحكومة للموظفين قبل العيد .. تبكير صرف مرتبات مايو 2026 وهذا موعد الزيادة

الانترنت

باقات إنترنت مخفضة ومواقع مجانية.. هدية من الحكومة للمصريين

انتشار الفئران في قطاع غزة

رعب في غزة من فيروس هانتا.. إسرائيل تنشر الفئران بالقطاع بشكل لافت

حالة الطقس

خلال ساعات.. تحذيرات عاجلة من ظواهر جوية غريبة تضرب البلاد

القاضي المتهم بقتل طليقته

قرار عاجل من المحكمة في محاكمة القاضي المتهم بقتل طليقته بالممشى السياحي بـ 6 أكتوبر

المتهم

تفاصيل مرعبة في محاكمة المستشار المتهم بقتل طليقته فى 6 أكتوبر

جنازة هاني شاكر

هشام عباس يكشف كواليس غنائه أسماء الله الحسنى في جنازة هاني شاكر

ترشيحاتنا

هواوي

هواوي تكتسح سوق الأجهزة اللوحية بـ MatePad Pro Max الجديد.. شاشة عملاقة ومعالج خارق

تيك توك

إدارة ترامب تقترب من تسوية مع "تيك توك" بقيمة 400 مليون دولار

انتل

"إنتل" تتوصل إلى اتفاق مبدئي لتصنيع رقائق لأجهزة "آبل"

بالصور

طريقة عمل تورتة الفروت روج.. حلوى فاخرة بالفراولة

طريقة عمل تورتة الفروت روج
طريقة عمل تورتة الفروت روج
طريقة عمل تورتة الفروت روج

بإطلالة ناعمة.. فرح شعبان تخطف الأنظار عبر إنستجرام

فؤح شعبان
فؤح شعبان
فؤح شعبان

خبراء يحذرون: فترة الحضانة الطويلة لفيروس هانتا تجعله أكثر انتشارا

كيف ينتقل فيروس هانتا؟
كيف ينتقل فيروس هانتا؟
كيف ينتقل فيروس هانتا؟

بدل البنزين .. أول محطة شحن سيارات كهربائية للأطفال في الحدائق والغرف

سيارة أطفال
سيارة أطفال
سيارة أطفال

فيديو

الشهيد نقيب محمد أبو غزالة

حكاية بطل.. لأول مرة قصة استشهاد نقيب محمد أبو غزالة| فيديو

شيرين عبد الوهاب

بعد ساعات من طرحها.. شيرين عبد الوهاب تتصدر التريند بأغنية «تباعًا تباعًا»

علي غزلان

دبلة وفستان.. فرح شعبان تفتح باب التكهنات بعد ظهورها الأخير

أحمد سعد

بعد الانفصال الثالث عن علياء بسيوني.. محطات الزواج في حياة أحمد سعد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهوية المصرية في مواجهة مخططات التفكيك الثقافي

المزيد