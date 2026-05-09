بعد 6 سنين من وفاته .. المخرج حسام الدين صلاح يروي تفاصيل مؤثرة عن إعادة دفن نجله

كشف المخرج المسرحي حسام الدين صلاح عن تفاصيل مؤثرة لإعادة دفن نجله الراحل “جاسر”، بعد مرور ست سنوات على وفاته، وذلك عقب هدم مقابر السيدة نفيسة.

وكتب حسام الدين صلاح عبر حسابه على موقع “فيسبوك”:

“اليوم بعد مرور ست سنوات من وفاة ابني جاسر حسام الدين أعدت دفنه وصلينا عليه بمسجد الشرطة في صلاح سالم في واقعة غريبة وعجيبة، فوجئنا بهدم مقابر السيدة نفيسة وإبلاغنا بهذا الأمر من يومين”.

وأضاف:“ذهبت حسب الميعاد الساعة التاسعة صباحًا، نزلت على أقدامي وتركنا سياراتنا وذهبنا للمقابر، وجدت الطريق مغلقة وانتظرت أكثر من ثلاث ساعات”.

وتابع:“أخذت جثمان ابني ليقابل أبي الذي لم يره حيًا وتوفى قبل ولادته، وبعد حجز سيارة تكريم الموتى أكثر من ثلاث ساعات تحركنا”.

وأشار إلى أنه أثناء التوجه إلى مسجد الشرطة، حل أذان الظهر، قائلاً:“عند مسجد الشرطة حل أذان الظهر، فوقفنا ونزلنا نصلي الظهر ومعانا جاسر الذي صلى عليه آلاف المصلين مرة ثانية”.

واختتم منشوره قائلاً:“بعد ذلك أدخلته لبيته الجديد مع أبي في المرج، وأوصيت أبي على جاسر الذي خرج من المقبرة بعد ست سنوات وتم دفنه من جديد وصلينا عليه، وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله”.