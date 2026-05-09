بتكلفة 700 مليون جنيه.. محافظ الوادي الجديد تتابع الموقف التنفيذي لمستشفى الفرافرة المركزي

تابعت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، الموقف التنفيذي لأعمال إنشاء مستشفى الفرافرة المركزي الجديد، يرافقها الأستاذ عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة المساعد، وسلامة علي محمد رئيس المركز، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الخدمية الجاري تنفيذها لدعم المنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

واستعرضت المحافظ معدلات تنفيذ المشروع المُقام على مساحة نحو ٢٥ ألف م٢ بتكلفة تصل إلى ٦٢٥ مليون جنيه، ونسبة تنفيذ بلغت ٤٩%، بطاقة استيعابية تصل إلى ٨٣ سريرًا تشمل أقسام الإقامة والرعاية المركزة ورعاية الأطفال والمبتسرين والغسيل الكلوي، إلى جانب ١٢ عيادة خارجية وعددٍ من الأقسام التخصصية والخدمية المتكاملة تضم الاستقبال والطوارئ والأشعة والعلاج الطبيعي وتجميع البلازما والتعقيم ومحطة الغازات الطبية، ومعامل وبنك الدم والصيدلة الإكلينيكية، إلى جانب المباني والخدمات الملحقة بالمشروع.

ووجّهت مجدى بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية وفق التوقيتات المحددة لدخول المستشفى الخدمة في أقرب وقت، مؤكدةً أهمية توفير التجهيزات الطبية اللازمة، لاسيما أقسام الحضانات ورعاية الأطفال، بما يتناسب مع الطبيعة الجغرافية للمركز، وبما يضمن تقديم خدمات طبية متكاملة لأهالي الفرافرة والقرى التابعة لها.