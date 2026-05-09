قرار رسمي بزيادة دعم الأطباء 1000 جنيه عن كل ولادة طبيعية في الوادي الجديد

قامت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، بجولة تفقدية اليوم بمركز الفرافرة، وذلك لمتابعة عدد من المشروعات الخدمية الجارية والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، يرافقها عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة المساعد، سلامة علي رئيس المركز، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

واستهلت جولتها، بتفقد مستشفى الفرافرة المركزي حيث تابعت انتظام العمل بالأقسام المختلفة، والأعمال الجارية لتجهيز غرفة الأشعة المقطعية بعد وصول ودعم المستشفى بأحدث جهاز أشعة ( مقطع canon 16 )، موجهةً بسرعة الانتهاء من الأعمال ودخول الخدمة لتخفيف المعاناة عن المرضى، وسد عجز الأطباء الموجود بالمستشفى لحين استلام أطباء التكليف الجديد عملهم، وكذلك سد العجز بتخصص فني المعمل. كما حرصت على الاستماع لآراء المواطنين والمرضى بشأن جودة الخدمات المقدمة وتلبية احتياجاتهم.

من ناحية أخرى، قررت مجدي زيادة قيمة الدعم المقدم من المحافظة لحالات الولادة الطبيعية الى 1000 جنيه للطبيب عن كل حالة؛ تزامناً مع جهود الدولة في الحد من معدلات العمليات القيصرية والحفاظ على صحة الأم والمولود.