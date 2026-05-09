برلماني: افتتاح جامعة سنجور يعكس مكانة الإسكندرية الثقافية والعلمية

أشاد الدكتور محمد الحمامي، عضو مجلس النواب، بافتتاح المقر الجديد لـ جامعة سنجور، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس إيمانويل ماكرون، مؤكدًا أن هذا الحدث يعكس المكانة العلمية والثقافية التي تتمتع بها الإسكندرية على المستويين الإقليمي والدولي.

جامعة سنجور من أهم المؤسسات التعليمية

وقال الدكتور محمد الحمامي، في تصريحات صحفية، إن جامعة سنجور تُعد واحدة من أهم المؤسسات التعليمية المتخصصة في دعم التنمية وبناء القدرات بالقارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن افتتاح مقرها الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين مصر والدول الإفريقية والفرنكوفونية.

الدولة المصرية تولي اهتمامًا غير مسبوق بقطاع التعليم العالي

وأضاف أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا غير مسبوق بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال التوسع في إنشاء الجامعات الحديثة وتطوير البنية التعليمية بما يواكب المعايير الدولية.

وأكد عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب أن التعاون المصري الفرنسي في المجالات التعليمية والثقافية يشهد تطورًا كبيرًا، ويعكس قوة العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، بما يدعم جهود التنمية المستدامة وتبادل الخبرات العلمية والمعرفية.