بعد توبيخ وزير النقل لمهندس.. معلومات عن محور سمنود في الغربية

شهد التشغيل التجريبي لمشروعات محاور تنموية جديدة في محافظتي بني سويف وأسيوط موقفًا لافتًا أثار تفاعلًا واسعًا، بعدما انفعل الفريق كامل الوزير، وزير النقل، على أحد المهندسين خلال عرض تفاصيل مشروع محور ديروط، بسبب ارتباكه في الشرح ووقوعه في خطأ يتعلق بموقع محور سمنود.

وجاء ذلك خلال جولة ميدانية لمتابعة معدلات التنفيذ وافتتاح مراحل جديدة من عدد من مشروعات الطرق والكباري، ضمن خطة الدولة لتطوير شبكة المحاور المرورية وربط المحافظات بمختلف الطرق الرئيسية.

تطوير محور سمنود بالغربية

ويشهد محور سمنود بمحافظة الغربية تنفيذ أعمال تطوير ضمن خطة الدولة لتحسين شبكة الطرق والمحاور المرورية، بهدف تخفيف التكدسات داخل المدينة وتحقيق سيولة مرورية أفضل، خاصة في المناطق الحيوية ومداخل سمنود الرئيسية.

محور مروري جديد على ترعة الساحل

ويعد المشروع جزءًا من أعمال إنشاء كورنيش جديد على ترعة الساحل بمدينة سمنود، حيث جرى استغلاله كمحور مروري يخدم الحركة الداخلية ويربط عددًا من الشوارع والمحاور المهمة داخل المدينة.

وبحسب تصريحات رسمية سابقة لمحافظة الغربية، يمتد المحور والكورنيش بطول يتراوح بين 2500 متر إلى نحو 3 كيلومترات، بعرض يصل إلى ما بين 6 و10 أمتار، بما يسمح باستيعاب الحركة المرورية وتقليل الضغط على الطرق التقليدية.

أهداف المشروع

وأكدت المحافظة أن المشروع يستهدف فك الاختناقات المرورية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب إنشاء متنفس حضاري وكورنيش جديد لأهالي سمنود، ضمن خطة تطوير المظهر الحضاري للمدينة.

تكلفة المشروع

كما كشفت بيانات رسمية أن تكلفة المشروع بلغت نحو 47.7 مليون جنيه، ضمن مشروعات التطوير التي تنفذها المحافظة في قطاع الطرق والبنية التحتية.

آخر تطورات التنفيذ

وفي فبراير 2023، أعلنت محافظة الغربية الانتهاء من تنفيذ الطريق الخاص بالمحور المروري الجديد، تمهيدًا لأعمال الرصف النهائية وتركيب الأرصفة، ضمن خطة تجهيز المشروع لدخوله الخدمة بشكل كامل.