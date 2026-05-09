امشي من قدامي .. سر انفعال كامل الوزير على مهندس بمحور ديروط

انتشر فيديو على منصات التواصل الاجتماعي انفعال الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل على أحد المهندسين خلال عملية شرح التشغيل التجريبي لافتتاح المرحلة الثانية من محور ديروط.

وزير النقل يوبخ مهندس مشروع محور ديروط



ووبخ وزير النقل المهندس قائلا: امشي خالص من قدامي، عقب وقوعه في خطأ أثناء عملية الشرح واصفاً كوبري سمنود في محافظة القليوبية، ليصحح له الوزير إلى محافظة الغربية.



وعلق الإعلامي أحمد موسي في برنامجه على مسؤوليتي، أن سبب جملة "امشي من قدامي" لمراجعة المهندس معلوماته على أن يعود للشرح، واصفاُ أنه بيعلم ابنه.



وتابع الإعلامي أحمد موسى أن المهندس رجع تاني يشرح من جديد وفي ناس عايزه تضرب كامل الوزير والهجوم على كامل الوزير ده استهداف، والفريق كامل الوزير عايز ولاده يبقوا أحسن ناس.



وأكد الوزير خلال الجولة أهمية الالتزام بالدقة والكفاءة في متابعة المشروعات القومية، مشددًا على ضرورة امتلاك جميع المسؤولين والمهندسين المعلومات الكاملة المتعلقة بمعدلات التنفيذ وخطط التشغيل، خاصة في المشروعات المرتبطة بخدمة المواطنين وتحسين البنية التحتية.

وتأتي الجولة ضمن متابعة وزارة النقل لمراحل تنفيذ وتشغيل عدد من المحاور التنموية الجديدة في محافظات الصعيد، بهدف تسهيل حركة التنقل ودعم خطط التنمية وربط المناطق الصناعية والزراعية بشبكات الطرق الرئيسية.

يذكر أن محور ديروط نُفذ بواسطة شركة النيل العامة للطرق والكباري إحدى شركات القابضة للطرق والكباري والأعمال البحرية التابعة لوزارة النقل، وتبدأ المرحلة الثانية من الطريق الصحراوي الغربي إلى الطريق الزراعي الغربي بطول 13 كم وعرض 21 م عدد 2 حارة / اتجاه، وتشمل 13 عملا صناعيا (5 كباري + 2 نفق + 5 برابخ) لحل التقاطعات مع الترع والمصارف والطرق الفرعية.

كما تمتد المرحلة الثالثة من طريق الحوطا حتى تقاطع الطريق الصحراوي الشرقي بطول ١٤.٦ كم وعرض 21 مترا و2 حارة / الاتجاه وتشمل عدد (1) كوبري عند التقاطع مع الطريق الصحراوي الشرقي. ليصبح المحور بمراحله الثلاثة بطول 42.6 كم (حيث سبق وتم الانتهاء من المرحلة الأولى وافتتاحها بطول 15 كم من طريق الحوطا حتى الطريق الزراعي الغربي) وهو محورا متكامل يربط الطريق الصحراوي الشرقي إلى الطريق الصحراوي الغربي ويربط شرق وغرب النيل طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية



