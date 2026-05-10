الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وزير الرى: إنشاء تطبيق للتعديات والإزالات كقاعدة بيانات جغرافية

حنان توفيق

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إنه في إطار تحقيق مبادئ الحوكمة والتحول الرقمي في أعمال الوزارة، فقد تم إنشاء "تطبيق للتعديات والإزالات" كقاعدة بيانات جغرافية لتحقيق المتابعة والإعداد لموجات إزالة التعديات، كما يتم إدراج البيانات المطلوبة والخاصة بأملاك الوزارة على المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة التابعة لوزارة الاتصالات، وأيضًا على المنظومة الإلكترونية للتقنين التابعة للجنة استرداد أراضي الدولة، كما تم إنشاء "تطبيق للتراخيص" لمتابعة موقف التراخيص الصادرة عن جميع أجهزة الوزارة ومتحصلاتها المالية.

جاء ذلك خلال اجتماعه لمتابعة موقف إزالة التعديات على المجاري المائية وأملاك الري، وموقف الإزالات الجاري تنفيذها ضمن الموجة رقم 29 للإزالات.

وتم خلال الاجتماع استعراض موقف الإزالات التي تم تنفيذها خلال الموجتين رقم 27 و28، حيث تمت إزالة 1117 تعديًا خلال الموجة رقم 27، وإزالة 1158 تعديًا خلال الموجة رقم 28.

كما تم استعراض التنسيقات الخاصة بتنفيذ الموجة رقم 29 لإزالة التعديات، التي يتم تنفيذها حاليًا بالتنسيق مع أجهزة المحافظات والأجهزة الأمنية ووزارة التنمية المحلية والبيئة ولجنة استرداد أراضي الدولة، حيث تمت إزالة 170 تعديًا على أملاك الري خلال الأسبوع الأول من الموجة رقم 29 للإزالات حتى تاريخه.

ووجه سويلم رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات بإعداد تقرير أسبوعي يستعرض موقف إزالة التعديات بنطاق كل محافظة.

كما وجه أجهزة الوزارة المعنية بمواصلة أعمال إزالة التعديات بمختلف المحافظات بالتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختصة، مع استمرار المرور الدوري على الأراضي التي يتم إزالة التعديات عليها لضمان عدم تكرار التعدي على نفس قطع الأراضي مرة أخرى، وإدراج إزالات الموجة 29 على التطبيق الإلكتروني الخاص بالتعديات والإزالات.

وصرح الوزير بأن الهدف من إزالة التعديات على المجاري المائية هو تحسين عملية إدارة المنظومة المائية، وتوصيل المياه بكفاءة لجميع المنتفعين.

تطبيق للتعديات والإزالات لجنة استرداد أراضي إزالة التعديات الري وزير الري

