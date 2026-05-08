وزير الري يتابع البرنامج التدريبي لرفع كفاءة 112 من مهندسي وفنيي القناطر بـ 5 محافظات

تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريرا من المهندس ياسر الشبراخيتى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى يستعرض موقف الدورات التدريبية المنعقدة فى مجال "صيانة وتشغيل القناطر" بمشاركة (١١٢) متدرب من المهندسين والفنيين والبحارة بالإدارات العامة للرى بمحافظات الغربية والمنوفية والدقهلية والشرقية والبحيرة، حيث تم عقد (٦) دورات تدريبية من شهر مارس ٢٠٢٦ حتى تاريخه.



وصرح الدكتور سويلم أن هذا التدريب يهدف لاكساب مشغلى القناطر (مهندسين وفنيين وبحارة) أساليب التشغيل الآمن للبوابات وكيفية إجراء الصيانة البسيطة التى تسهم فى الحفاظ على القناطر والبوابات بحالة جيدة أطول فترة ممكنة، مشيرا لاهمية إجراء اعمال الصيانة بصورة سليمة بما ينعكس على إطالة عمر البوابات والحفاظ عليها بحالة تشغيلية جيدة.

وأشار إلى أن تأهيل المنشآت المائية و رفع كفاءة الكوادر البشرية بالوزارة يعدان من أبرز محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية 2.0، كما ان تدريب العاملين بالوزارة على حسن ادارة المنشآت المائية والتشغيل السليم والآمن للبوابات يعد من اهم أدوات تطوير وتحديث عملية توزيع وإدارة المياه الجارى تنفيذها حاليا.



وقام بالتدريب مجموعة من خبراء قطاع الخزانات والقناطر الكبرى وقطاع الرى بالتعاون مع مركز التدريب الاقليمى للموارد المائية والرى، ومن المستهدف أن يتواصل تطبيق البرنامج ليشمل كافة العاملين فى مجال تشغيل وصيانة القناطر الصغيرة والمتوسطة بكافة المحافظات.

وتضمن التدريب عقد محاضرات عن أساليب تشغيل وصيانة الأجزاء الكهربائية والميكانيكية للقناطر وأساليب التشغيل الآمن والسلامة المهنية، و زيارات ميدانية للقناطر على الطبيعة لاكساب المتدربين مهارات عملية وتطبيقية، حيث تم زيارة قناطر (مليج على بحر شبين - شبرا باص على ترعة الباجورية - فم البحر الصغير - فم جنابية الخيارية الأولى - فم ترعة صندلا - حجز الحمرا على ترعة ردينة - فم ترعة شالما - حجز الوسط على ترعة ميت يزيد).