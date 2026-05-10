تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

ذكر المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر أن إجمالي عدد تحركات السفن (وصول وسفر) بمواني الهيئة (13) سفينة .

وأوضح المركز - في بيان اليوم / الأحد / - أنه تم تداول (14000) طن بضائع و(776) شاحنة و(70) سيارة، حيث شملت حركة الواردات (5) سفن و(3000) طن بضائع و(352) شاحنة و(60) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (8) سفن و(11000) طن بضائع و(424) شاحنة و(10) سيارات .

وأشار إلى أن ميناء سفاجا استقبل السفينتين PELAGOS Express، و Pan LiLi، بينما غادرت 4 سفن وهي POSEIDON EXPRESS ، الحرية، والرياض وأمل.

وشهد ميناء نويبع تداول (4100) طن بضائع و(280) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي آور، سينا، وآيلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2400 راكب بموانيها.