الزراعة: رقابة صارمة على مستوى الجمهورية للتأكد من سلامة الأضاحي

أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن وزارة الزراعة بدأت منذ عدة أشهر الاستعداد لعيد الأضحى المبارك، عبر قواعد بيانات دقيقة لحصر الإنتاج المحلي من اللحوم وتحديد الفجوة التي يتم تغطيتها بالاستيراد، سواء من الرؤوس الحية للذبح الفوري أو للتربية والتسمين، إضافة إلى اللحوم المبردة والمجمدة.

وأوضح سليمان خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الأسواق المحلية ستشهد توافر كميات متنوعة من اللحوم البلدية والمستوردة، بما يلبي احتياجات المواطنين ويحقق تنوعًا في الأسعار يناسب مختلف الفئات، مؤكدًا أن المعروض يغطي جميع الأذواق والرغبات خلال موسم العيد.

وأشار إلى صدور توجيهات من وزير الزراعة ونائب الوزير برفع درجة الاستعداد القصوى، مع إلغاء الإجازات للعاملين بقطاع الثروة الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري، لضمان طرح أضاحٍ سليمة وصحية بالشوادر والمزارع على مستوى الجمهورية.