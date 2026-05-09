يبدأ من ١٨٥ جنيها.. قائمة بأسعار الأضاحي وأنواعها

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، بدأت أسواق الأضاحي في الانتعاش، وسط تساؤلات مكثفة من المواطنين حول أسعار الأضاحي والمواصفات المثالية للأضحية.

وفي جولة ميدانية لموقع صدى البلد تم رصد تفاصيل أسعار الأضاحي لهذا العام، كما تم توضيح الأنواع والأوزان والتي كشفت عن تنوع كبير يرضي كافة الميزانيات.

الخراف.. البرقي يتصدر والوزن يحدد السعر

وبالنسبة للخرفان، يظل الخروف البرقي هو الأعلى طلباً وجودة، حيث يتراوح سعر الكيلو قائم فيه ما بين 240 إلى 250 جنيهاً، يليه الخروف الرحماني بسعر يتراوح بين 220 إلى 230 جنيهاً للكيلو،

بينما سجل الخروف البلدي السعر الأقل في هذه الفئة ليتراوح بين 210 إلى 220 جنيهاً.

الخروف حتى ٨٠ كيلو

وقبل الشراء يجب معرفة أن وزن الخروف من العوامل المؤثرة في سعره حيث أنه كلما زاد وزن الخروف قل سعر الكيلو القائم، مع التأكيد على أن جودة اللحمة تظل ثابتة ولا تتأثر بزيادة الوزن.

وتتراوح أوزان الخرفان بين 45 إلى 80 كيلو جراماً وهي الأوزان المثالية للخراف.

العجول البلدي.. شروط السن والنوع

أما بالنسبة للراغبين في الأضحية من الأبقار، فإن العجول البلدي تخضع لشروط صارمة أهمها أن يكون السن سنتين فيما فوق لضمان شرعية الأضحية.

وبالنسبة للأسعار والأوزان فإنها تختلف على حسب نوع العجل إذا كان ذكراً أو أنثى.

أسعار العجول

فقد سجل سعر الكيلو قائم في العجول الأنثى نحو 185 جنيهاً، بأوزان تبدأ من 300 وتصل إلى 500 كيلو جرام.

وفي المقابل، يرتفع سعر الكيلو في العجول الذكر ليصل إلى 205 جنيهات، نظراً لزيادة الطلب عليها.

ويتراوح وزن العجل البلدي الذكر ما بين 300 إلى 700 كيلو جرام.

ويؤكد الخبراء على ضرورة الفحص الطبي الدقيق للأضحية والتأكد من استيفائها لكافة الشروط الصحية قبل الشراء لضمان سلامة اللحوم.