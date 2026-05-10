الجامعة العربية تدعو لحماية الصحفيين الفلسطينيين ووقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الإعلام
الصحة العالمية : خطر "هانتا" لا يزال منخفضا وأنه ليس كوفيد آخر
إندونيسيا: مصرع شخصين يحملان الجنسية السنغافورية عقب ثوران بركان جبل "دوكونو"
الأرصاد تحذر من موجة حارة متصاعدة خلال الأسبوع.. ودرجات الحرارة تواصل الارتفاع على أغلب الأنحاء
السفينة السياحية الموبوءة بفيروس "هانتا" تصل إلى تنريفي الإسبانية
وكيل تعليم أسيوط يتفقد التوسعات بمدارس البداري للقضاء على الفترة المسائية
بتحلم بالسفر لأوروبا.. أهم الخطوات للحصول على فيزا شنجن من مصر
الرئيس الفرنسي يخطف الأنظار ويمارس رياضة الجري في الإسكندرية
بلد الأمن والأمان.. ماكرون وزوجته يجريان في شوارع الإسكندرية
محافظ أسيوط: تكثيف حملات التوعية وإنذار المخالفين للإسراع في إنهاء إجراءات التصالح
الفضة تربح 4.99 جنيه محليا و8 دولارات عالميا في أسبوع مدفوعًا بالتوترات الجيوسياسية
تغييرات وزارية في دمشق.. الشرع يعيد تشكيل المشهد الحكومي بتعيينات في الإعلام والزراعة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الشاذلي يحذر: شائعات فيروس هانتا وحسابات التوقعات الوهمية جزء من حرب نفسية ضدنا

رحمة سمير

حذر الإعلامي محمد الشاذلي،من خطورة الشائعات الإلكترونية والمحتوى المضلل المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن التلاعب بالمعلومات أصبح أحد أخطر أساليب الحرب النفسية والاجتماعية الحديثة.

شائعة "سيمبسون" وتوقع فيروس هانتا لا أساس لها

أكد الشاذلي  خلال برنامج "صباح الخير يا مصر"، أن الفيديوهات المتداولة التي تزعم أن مسلسل "سيمبسون" توقع انتشار فيروس هانتا مجرد محتوى زائف تم تصنيعه باستخدام الذكاء الاصطناعي بهدف إثارة الخوف والبلبلة.

حسابات التوقعات القديمة قد تكون مضللة

وأوضح أن بعض الحسابات التي تبدو وكأنها توقعت أحداثًا عالمية مسبقًا، قد تعتمد على نشر مئات السيناريوهات بشكل مخفي، ثم إظهار المنشورات التي صادفت حدوثها فقط، لصناعة وهم التنبؤ.

الشائعات أصبحت سلاحًا نفسيًا

وشدد على أن الحروب الحديثة لم تعد تعتمد فقط على السلاح التقليدي، بل أصبحت تعتمد بشكل متزايد على نشر الخوف، وبث الأكاذيب، وزعزعة الاستقرار المجتمعي عبر الأخبار الكاذبة.

ضرورة التحقق من المصادر الرسمية

ودعا الشاذلي المواطنين إلى عدم الانسياق وراء أي معلومة قبل التأكد من مصدرها الرسمي، سواء داخل مصر أو خارجها، مشيرًا إلى أن نشر الأخبار الكاذبة قد يؤدي إلى المساءلة القانونية.

الوعي المجتمعي هو خط الدفاع الأول

وأكد أن رفع مستوى الوعي والتفكير النقدي لدى المواطنين يمثل الحماية الحقيقية ضد حملات التضليل والشائعات التي تستهدف الأمن النفسي والاجتماعي.

واختتم محمد الشاذلي رسالته بالتأكيد على أن مواجهة الشائعات تبدأ من الفرد نفسه، عبر التحقق، والوعي، وعدم المساهمة في نشر معلومات غير موثوقة قد تؤثر على استقرار المجتمع.

