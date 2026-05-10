قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بدر عبد العاطي: دعم المفاوضات الأمريكية الإيرانية ضرورة لخفض التصعيد
الجامعة العربية تدعو لحماية الصحفيين الفلسطينيين ووقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الإعلام
الصحة العالمية : خطر "هانتا" لا يزال منخفضا وأنه ليس كوفيد آخر
إندونيسيا: مصرع شخصين يحملان الجنسية السنغافورية عقب ثوران بركان جبل "دوكونو"
الأرصاد تحذر من موجة حارة متصاعدة خلال الأسبوع.. ودرجات الحرارة تواصل الارتفاع على أغلب الأنحاء
السفينة السياحية الموبوءة بفيروس "هانتا" تصل إلى تنريفي الإسبانية
وكيل تعليم أسيوط يتفقد التوسعات بمدارس البداري للقضاء على الفترة المسائية
بتحلم بالسفر لأوروبا.. أهم الخطوات للحصول على فيزا شنجن من مصر
الرئيس الفرنسي يخطف الأنظار ويمارس رياضة الجري في الإسكندرية
بلد الأمن والأمان.. ماكرون وزوجته يجريان في شوارع الإسكندرية
محافظ أسيوط: تكثيف حملات التوعية وإنذار المخالفين للإسراع في إنهاء إجراءات التصالح
الفضة تربح 4.99 جنيه محليا و8 دولارات عالميا في أسبوع مدفوعًا بالتوترات الجيوسياسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

خطابي: اليوم العالمي للتضامن مع الإعلام الفلسطيني رسالة دعم في مواجهة الانتهاكات

السفير أحمد رشيد خطابي - الأمين العام المساعد
السفير أحمد رشيد خطابي - الأمين العام المساعد
الديب أبوعلي

أكد السفير أحمد رشيد خطابي أهمية البعد التضامني لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الإعلام الفلسطيني، مشددا على رمزية هذه المناسبة في مساندة الصحفيين الفلسطينيين في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، التي تستهدف تعطيل العمل الصحفي ومنع نقل الحقائق الميدانية إلى العالم.

ويأتي إحياء هذا اليوم بموجب القرار رقم (508) الصادر عن مجلس وزراء الإعلام العرب خلال دورته العادية الثانية والخمسين بالقاهرة، بهدف تذكير المجتمع الدولي بالمخاطر المتزايدة التي تواجه الإعلام الفلسطيني، في ظل تصاعد السياسات الإسرائيلية والتضييق على الوجود الفلسطيني، وما يصاحب ذلك من انتهاكات جسيمة وممنهجة بحق المؤسسات الإعلامية والصحفيين.

 

اليوم العالمي للتضامن مغ الإعلام الفلسطيني

ودعا السفير خطابي المؤسسات الدولية والإقليمية الإعلامية والحقوقية إلى اتخاذ إجراءات فعالة لضمان السلامة الجسدية للصحفيين الفلسطينيين، وتمكينهم من أداء مهامهم في بيئة آمنة، مع وقف استهدافهم وملاحقتهم وتدمير البنية الإعلامية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الأراضي الفلسطينية باتت من أكثر المناطق خطورة على العمل الصحفي.

وشدد رئيس قطاع الإعلام والاتصال على ضرورة احترام حرية الصحافة الفلسطينية، استنادا إلى المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحماية الصحفيين زمن السلم والنزاعات المسلحة، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة (79) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، إلى جانب الإعلان العالمي لأخلاقيات مهنة الصحافة، وقرارات مجلس وزراء الإعلام العرب.

كما أعرب السفير خطابي عن تطلع قطاع الإعلام والاتصال إلى العمل مع الدول الأعضاء والمنظمات ذات صفة مراقب لدى مجلس وزراء الإعلام العرب، لدعم الإعلام الفلسطيني تقنيا ومهنيا، بالتعاون مع وزارة الإعلام الفلسطينية، خاصة بعد المبادرة الأخيرة لإنشاء صندوق مستقل لتمويل دعم مستدام للإعلام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتنمية قدراته المهنية لمواجهة التحديات الراهنة.

وأكد استعداد قطاع الإعلام والاتصال الكامل لمواكبة هذا المشروع والمبادرات المشابهة، بالتنسيق مع جامعة الدول العربية والمندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية.

قطاع الإعلام والاتصال السفير أحمد رشيد خطابي مجلس وزراء الإعلام العرب وزراء الإعلام العرب وزارة الإعلام الفلسطينية الضفة الغربية جامعة الدول العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الغندور

تعليق ناري من خالد الغندور علي أداء الحكم في لقاء الزمالك واتحاد العاصمة

دنيا فؤاد

مفاجأة في تحقيقات دنيا فؤاد.. التحفظ على سيارة صيني والحسابات “فارغة”

البيض

هبوط جديد.. سعر كرتونة البيض يهوى في المزارع والأسواق

الراحل دكتور ضياء العوضي

ضحية جديدة لـ «نظام الطيبات» .. شاب يروي تفاصيل مأساوية بعد وفاة صديقه

دواجن بيضاء

أنهت سلسلة الارتفاعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

الزمالك

موعد مباراة العودة بين الزمالك واتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية 2026

دواجن وبيض

أخيرًا تراجعت.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

صورة تعبيرية

بفارق 76 قرشا.. أسعار صرف الدولار الآن في مصر

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يعلن عن 30 ألف وحدة رسميًا ويكشف الشروط

شقق الإيجار التمليكي 2026 بدون مقدم.. رئيس الوزراء يعلن عن 30 ألف وحدة رسميًا والشروط

أسعار الخراف

قبل عيد الأضحى 2026.. كيفية تقسيم الأضحية وسعر كيلو الخراف القائم

منحة العمالة غير المنتظمة 2026

ماهي الفئات المستحقة؟.. خطوات الحصول على 1500 جنيه منحة العمالة غير المنتظمة

بالصور

جريت تانج الكهربائية .. بي واي دي تحصد 100 ألف طلب خلال أسبوعين

جريت تانج
جريت تانج
جريت تانج

إطلالة كاجوال.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فستان لافت.. روبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

روبي
روبي
روبي

فيديو

فيديو الشرقية

هدّد زوجته واتهمها بالخيـ ـانة .. تفاصيل فيديو السـ.كـين بالشرقية تُثير الجدل | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهوية المصرية في مواجهة مخططات التفكيك الثقافي

المزيد