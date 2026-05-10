بدر عبد العاطي: دعم المفاوضات الأمريكية الإيرانية ضرورة لخفض التصعيد

أشاد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، ووزير خارجية فرنسا جان نويل بارو، بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، لاسيما عقب ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية لنظيره الفرنسي، حيث تم تناول سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، إلى جانب التطورات الإقليمية وسبل خفض التصعيد في المنطقة.

وأعرب الوزيران عن التطلع للارتقاء بمستوى التعاون في جميع المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية.

وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، استعرض الوزيران تطورات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية دعم مسار المفاوضات باعتباره السبيل الوحيد لخفض التصعيد وإنهاء الحرب، مشددا على أهمية الحفاظ على حرية الملاحة، ومراعاة الشواغل الأمنية لدول الخليج العربي.

كما أكد إدانة مصر للاعتداءات غير مبررة على الدول العربية الشقيقة.

وتبادل الوزيران الرؤى بشأن تطورات القضية الفلسطينية، حيث شدد الوزير عبد العاطي على أهمية تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من الخطة الأمريكية، والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية، مشيراً إلى أهمية مباشرة اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة مهامها من داخل القطاع، وسرعة نشر قوة الاستقرار الدولية.

كما تناول اللقاء الأوضاع في لبنان، حيث شدد وزير الخارجية على موقف مصر الداعم للبنان، مؤكداً إدانة مصر للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لسيادة لبنان، وضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي اللبنانية، ودعم المؤسسات الوطنية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في حفظ أمن واستقرار البلاد.

من جانبه، أشاد وزير خارجية فرنسا بالتطور الذي تشهده العلاقات المصرية الفرنسية في المجالات المختلفة، معربا عن تقديرهم البالغ للجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لاحتواء التصعيد في المنطقة.

واتفق وزيرا الخارجية على مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق والعمل بشكل مشترك لخفض التصعيد ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة.



