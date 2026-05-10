استقرار سعر صرف الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني أمام الدينار الكويتي اليوم

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي، اليوم الأحد، عند مستوى 0.306 دينار، فيما ارتفع سعر صرف اليورو بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 0.360 دينار مقارنة بأسعار يوم الخميس الماضي.

وذكر بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية لأسعار العملات، اليوم، أن سعر صرف الجنيه الإسترليني سجل ارتفاعا أمام الدينار الكويتي بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 0.417 دينار.

وأشار البنك إلى أن سعر الفرنك السويسري ارتفع أيضا أمام الدينار الكويتي بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 0.394 دينار، بينما استقر الين الياباني عند مستوى 0.002 دينار.