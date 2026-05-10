ماكرون يلتقط صورًا تذكارية مع عدد من الشباب وعمال مطعم بالإسكندرية

انتشرت خلال الدقائق الماضية صور تظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهو يلتقط صورًا تذكارية مع عدد من الشباب وعمال المطاعم في منطقة سان ستيفانو بمدينة الإسكندرية، وذلك خلال جولته بالمدينة وسط تفاعل كبير من المواطنين.



وفي وقت سابق نشر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية مقطع فيديو يوضح قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي باصطحاب الرئيس الفرنسي في جولة تفقدية بمدينة الإسكندرية.

وقد التقط عدد من المواطنين بمحافظة الإسكندرية صورا تذكارية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال تجولهما على كورنيش الإسكندرية عقب افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور.

وخلال الجولة التي شملت الكورنيش ومنطقة قلعة قايتباي، فوجئ الرئيسان بتجمع عدد كبير من المواطنين الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية معهما.

واستقبل المواطنون الرئيسين بحفاوة كبيرة، وسط حالة من الترحيب والحب، مرددين هتافات للرئيس السيسي: “بنحبك يا ريس.. ربنا يخليك لينا”.