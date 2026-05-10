للسيدات فقط.. الأتوبيس الترددي يطلق رحلات مخصصة للنساء أوقات الذروة

بدأت الشركة المصرية للأتوبيس الترددي (BRT)، التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، تشغيل أتوبيسات مخصصة للسيدات فقط خلال فترات الذروة، في إطار خطة تستهدف تعزيز مستويات الأمان والخصوصية للراكبات على خطوط الأتوبيس الترددي بالطريق الدائري.

وسائل نقل أكثر راحة للسيدات

وأوضحت الشركة أن التجربة انطلقت بالتزامن مع التشغيل الرسمي للخدمة، بعد مطالبات من عدد من المواطنين بتوفير وسائل نقل أكثر راحة للسيدات، مشيرة إلى أن الأتوبيسات المخصصة ستعمل خلال ساعات الذروة الصباحية والمسائية بمعدل تقاطر يصل إلى أتوبيس كل 15 دقيقة، بما يضمن تقليل التكدس واستيعاب أكبر عدد من الراكبات.

وأكدت الشركة أن نجاح التجربة يعتمد على تعاون المواطنين والالتزام بالتنظيم داخل المحطات والأتوبيسات، لافتة إلى أن استمرار الخدمة وتوسيع نطاقها سيكون مرهونًا بمستوى الإقبال والانضباط خلال الفترة التجريبية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة وزارة النقل لتطوير منظومة النقل الجماعي الذكي، حيث يمثل مشروع الأتوبيس الترددي BRT أحد أبرز مشروعات النقل الحضري الحديثة التي تستهدف تقديم خدمة سريعة ومنظمة، تعتمد على مسارات مخصصة تقلل زمن الرحلات وتحد من الازدحام المروري على الطريق الدائري.

وتعمل الوزارة على التوسع في خدمات النقل الجماعي الصديق للبيئة، مع تحسين جودة الخدمة المقدمة للركاب وتطبيق معايير تشغيل حديثة تتماشى مع التجارب العالمية في النقل الحضري.