الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

الأباجورة الخشبية تحصد الإشادة الوزارية.. إنجاز جديد لتعليم جنوب سيناء في مسابقات المجال الصناعي

الدكتورة وفاء رضا مدير تعليم جنوب سيناء
ايمن محمد

حققت مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء إنجازًا جديدًا يُضاف إلى سجل نجاحاتها، بعد حصولها على إشادة من مستشار المجال الصناعي وإدارة بوزارة التربية والتعليم، تقديرًا لمشاركتها المتميزة في مسابقات ومواهب المجال الصناعي للعام الدراسي 2025 - 2026.
وأعلن محمد راشد، مستشار المجال الصناعي بالوزارة، نتائج مسابقة «الفنون اليدوية ومواهب المجال الصناعي»، حيث نال منتج «الأباجورة الخشبية» إشادة خاصة لما تميز به من جودة وإبداع وتميز فني، ليعكس مستوى الطلاب المتميز في الأنشطة التطبيقية والإنتاجية.
من جانبها، أعربت الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، عن خالص شكرها وتقديرها لتوجيه المجال الصناعي بالمديرية والإدارات التعليمية، وعلى رأسهم محمد ربيع وسيد فراج، إلى جانب معلمي المجال الصناعي بالمدارس، مثمنة جهودهم الكبيرة والمشاركة المشرفة في مسابقات المجال الصناعي على مستوى الوزارة.
كما أشادت مدير المديرية بالأعمال الفنية المتميزة التي جرى عرضها خلال معرض ختام الأنشطة الطلابية، والذي افتتحه اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، مؤخرًا، مؤكدة أهمية الأنشطة الطلابية في ترسيخ القيم والسلوكيات الإيجابية، واكتشاف وصقل المواهب الفنية والثقافية والرياضية لدى الطلاب.
وفي السياق ذاته، تقدم سامي الجندي، مدير إدارة الشؤون التنفيذية بالمديرية، بخالص التهاني والتقدير لفريق عمل المجال الصناعي من الموجهين والمعلمين والطلاب المتميزين بالإدارات التعليمية المختلفة، مشيدًا بما تحقق من نتائج مشرفة عكست روح التعاون والعمل الجماعي.
ومن جانبه، وجه محمد ربيع، موجه عام المجال الصناعي بالمديرية، الشكر للدكتورة وفاء رضا على دعمها المستمر لأنشطة المجال الصناعي، كما أشاد بالتعاون المثمر مع إدارة الموهوبين بتعليم جنوب سيناء، مثمنًا جهود معلمي المجال الصناعي وتميزهم في العمل بروح الفريق، إلى جانب دور صفحة العلاقات العامة بالمديرية في توثيق ورصد الأنشطة والفعاليات بصورة احترافية.

بالصور

جريت تانج الكهربائية .. بي واي دي تحصد 100 ألف طلب خلال أسبوعين

حماية الطفل بالشرقية تستقبل 295 بلاغا وتنظم 75 ندوة توعوية

هدّد زوجته واتهمها بالخيـ ـانة .. تفاصيل فيديو السـ.كـين بالشرقية تُثير الجدل | فيديو جراف

