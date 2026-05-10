أمان يا مصر.. الرئيس الفرنسي يمارس رياضته المفضلة في شوارع الإسكندرية

الرئيس الفرنسي
الرئيس الفرنسي
البهى عمرو

نشرت قناة القاهرة الإخبارية، منذ قليل مقطع فيديو متداول، يظهر فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهو يمارس رياضة الجري في شارع خالد بن الوليد بالإسكندرية وسط المواطنين.

وفي وقت سابق نشر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية مقطع فيديو يوضح قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي باصطحاب الرئيس الفرنسي في جولة تفقدية بمدينة الإسكندرية.

وقد التقط عدد من المواطنين بمحافظة الإسكندرية صورا تذكارية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال تجولهما على كورنيش الإسكندرية عقب افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور.

وخلال الجولة التي شملت الكورنيش ومنطقة قلعة قايتباي، فوجئ الرئيسان بتجمع عدد كبير من المواطنين الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية معهما.

واستقبل المواطنون الرئيسين بحفاوة كبيرة، وسط حالة من الترحيب والحب، مرددين هتافات للرئيس السيسي: “بنحبك يا ريس.. ربنا يخليك لينا”.

وخطف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأنظار خلال زيارته إلى مدينة الإسكندرية، بعدما ظهر وهو يمارس رياضة الجري في شوارع المدينة الساحلية وسط أجواء آمنة ومرحبة، في رسالة جديدة تؤكد مكانة مصر كواحدة من أكثر دول المنطقة استقرارًا وأمانًا.

وجاءت زيارة الرئيس الفرنسي إلى الإسكندرية بالتزامن مع مشاركته مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات افتتاح جامعة سنجور، الصرح الأكاديمي الدولي الذي يُعد أحد أبرز المؤسسات التعليمية الناطقة بالفرنسية في القارة الإفريقية، ويحظى بدور مهم في إعداد الكوادر الإفريقية في مجالات التنمية والإدارة والصحة والثقافة.

وشهدت المدينة حالة من الزخم الكبير بالتزامن مع الزيارة، حيث حرص المواطنون والسائحون على التقاط الصور التذكارية على كورنيش الإسكندرية، خاصة مع ظهور صور  الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي ماكرون في عدد من المناطق المطلة على البحر، إلى جانب المشاهد الحضارية التي عكست جمال المدينة وتاريخها العريق.

وتُعد جامعة سنجور من المؤسسات الأكاديمية الدولية البارزة التي تأسست تحت مظلة المنظمة الدولية للفرنكوفونية، وتتخذ من الإسكندرية مقرًا لها منذ عام 1990، حيث لعبت دورًا محوريًا في دعم التعاون العلمي والثقافي بين مصر والدول الإفريقية والفرنكوفونية، كما ساهمت في تخريج آلاف الكوادر المتخصصة من مختلف دول القارة.

وتعكس هذه الزيارة الدولية المهمة المكانة المتنامية التي باتت تحظى بها الإسكندرية على المستويين الإقليمي والدولي، باعتبارها مدينة تجمع بين التاريخ والثقافة والانفتاح الحضاري، فضلًا عن كونها واجهة سياحية واقتصادية وتعليمية بارزة على ساحل البحر المتوسط

