اليوم.. أولى جلسات محاكمة «هراس» الإسماعيلية المتهم بقتل خادمة الكنيسة

تشهد محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة المتهم بدهس ضحية تطوير الشارع التجارى بالإسماعيلية، التي تم دهسها أسفل"هراس" يعود للشركة المنفذة لأعمال التطوير.

ويواجه المتهم تهمة قتل شابة في الثلاثينات من عمرها تُعرف بين الأهالي بلقب “خادمة الكنيسة”، في واقعة أثارت حالة واسعة من الحزن والغضب داخل المحافظة.

وكانت جهات التحقيق في واقعة مصرع فتاة الإسماعيلية بسمة مجدي، قررت حبس سائق المعدة “الهراس” الذى تسبب في وفاتها خلال أعمال تطوير الشارع التجاري.

الاستماع إلى أقوال المسئولين عن أعمال التطوير



وكانت جهات التحقيق قد استمعت إلى أقوال عدد من المسؤولين بموقع العمل، من بينهم مدير مديرية الطرق والنقل، ومدير المشروعات، والمشرف العام، والمهندس التنفيذي، بالإضافة إلى مسئول الشركة المنفذة بشأن ما نسب إليهم من تقصير في تطبيق إجراءات السلامة وتأمين المواطنين بمحيط شارع التجارى والذى يشهد عملية تطوير واسعة.

كما استكملت جهات التحقيق تحقيقاتها في الواقعة، حيث جرت مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادث بشكل كامل.

وكانت قد لقيت سيدة،31 عاما، مصرعها بعد تعرضها لحادث دهس في منطقة تطوير الشارع التجارى في محافظة الإسماعيلية، حيث تقوم مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بأعمال التطوير.