وزيرة الإسكان تتفقد مركز هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التكنولوجي

واصلت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولتها اليوم بمدينة العلمين الجديدة، بتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين والمستثمرين، يرافقها الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، ومسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة.

وأشارت المهندسة راندة المنشاوي إلى أن المركز يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وللمستثمرين، من خلال منظومة إلكترونية حديثة تضمن السرعة والدقة والشفافية في تقديم الخدمات.

وأضافت المهندسة راندة المنشاوي أن مدينة العلمين الجديدة تمثل نموذجًا متكاملًا للمدن الذكية الحديثة التي تنفذها الدولة، مؤكدة أن الوزارة تعمل على توفير مختلف الخدمات والمقومات التي تضمن جودة الحياة للسكان والزائرين، إلى جانب دعم مناخ الاستثمار والسياحة بالمدينة.

واستمعت وزيرة الإسكان لشرح تفصيلي عن المركز، حيث أوضح الدكتور محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أن المركز يوفر العديد من الخدمات، من بينها التراخيص، والشؤون العقارية، وخدمات المرافق، وطلبات المستثمرين، وغيرها، عبر نظام مميكن يسهم في تقليل التكدس وتوفير الوقت والجهد، وبما يتيح للمواطنين إنجاز بعض المعاملات إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه إلى المركز.

وأشار إلى أن المركز يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين بمدينة العلمين الجديدة، ويسهم في تعزيز ثقة المتعاملين.

ثم انتقلت وزيرة الإسكان ومرافقوها لتفقد البرج الشاطئي LD06، والذي يضم نحو 800 وحدة، حيث تفقدت مكوناته المختلفة، باعتباره أحد الأبراج الشاطئية السكنية الفندقية الحديثة بمدينة العلمين الجديدة.

ويتميز البرج بموقعه على الشاطئ، إلى جانب تجهيزه بمجموعة متكاملة من الخدمات، تشمل جراجًا ومطعمًا بانوراميًا، فضلًا عن قرب الانتهاء من تنفيذ الأعمال تمهيدًا لتسليم الوحدات، بعد وصول معدلات الإنجاز إلى مراحل متقدمة.