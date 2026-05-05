تخدم 115 ألف نسمة.. وزيرة الإسكان ومحافظ الفيوم يتفقدان محطة صرف أبو شنب

عقب جولتهما بمحطة مياه العزب الجديدة، تفقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، محطة معالجة صرف صحي أبو شنب بمركز أبشواي بمحافظة الفيوم، والتي تخدم أكثر من 115 ألف نسمة.

رافقهما خلال الجولة المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان لقطاع المرافق، والدكتور محمد التوني، نائب محافظ الفيوم، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة والمحافظة ورؤساء الجهات التابعة والمنفذة للمشروعات، وعدد من أعضاء البرلمان عن محافظة الفيوم، وذلك لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على آخر مستجدات المشروع.

واستمعت الوزيرة والمحافظ إلى شرح تفصيلي حول مكونات المشروع، حيث تبلغ الطاقة التصميمية لمحطة معالجة أبو شنب نحو 6500 متر مكعب يوميًا، مع إمكانية التوسعة مستقبلًا لتصل إلى 13 ألف متر مكعب يوميًا، بما يسهم في استيعاب الزيادة السكانية وتحقيق استدامة الخدمة.

كما تابعت وزيرة الإسكان ومحافظ الفيوم سير العمل بمكونات المحطة المختلفة، والتي تشمل مرافق المدخل، ووحدات المعالجة البيولوجية، وخزانات الترسيب النهائية، إلى جانب منظومة الكلور، ووحدات معالجة الحمأة، والمباني الخدمية والإدارية. وتابعت الوزيرة نسب تنفيذ الأعمال بالمشروع، تمهيدًا لدخول المحطة الخدمة خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه، أكد المهندس مصطفى الشيمي، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن المشروع يمثل إضافة مهمة لمنظومة الصرف الصحي بمحافظة الفيوم، مشيرًا إلى أنه يستهدف خدمة أكثر من 115 ألف نسمة، وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

كما أوضح العرض الذي قدمه المهندس وليد سعيد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، أن المحطة تعتمد على تكنولوجيا المعالجة البيولوجية المتطورة بنظام الحمأة المنشطة ذات الوسط الثابت المدمج، مؤكدًا أن هذه التكنولوجيا تسهم في رفع كفاءة المعالجة وتقليل استهلاك المساحات، بما يدعم استدامة الخدمة ويحقق أفضل استفادة من الاستثمارات المنفذة.