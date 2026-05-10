رئيس البعثة الطبية للحج: الحالة الصحية للحجاج مستقرة ولا توجد أمراض معدية

أكد الدكتور رضا الديب، رئيس البعثة الطبية للحج بالمدينة المنورة، وجود تنسيق مستمر وعلى مدار الساعة بين البعثة الطبية وبعثة حج القرعة التابعة لوزارة الداخلية، بهدف توفير أفضل سبل الرعاية والخدمات الصحية للحجاج المصريين منذ وصولهم إلى الأراضي المقدسة.

وأوضح الديب، خلال تصريحات صحفية من مقر البعثة الرسمية بالمدينة المنورة، أن هناك تعاونًا كاملاً بين الجانبين فيما يتعلق بمتابعة مواعيد وصول أفواج الحجاج عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، حيث يتم إخطار الأطقم الطبية مسبقًا للاستعداد لاستقبال الحجاج، وتقديم التوعية الصحية والإرشادات الوقائية لهم داخل الحافلات قبل انتقالهم إلى مقار الإقامة.

وأشار إلى أن التوجيهات الطبية المقدمة للحجاج تتضمن أساليب الوقاية من الإجهاد الحراري، وأهمية الالتزام بالتعليمات الصحية وشرب كميات كافية من المياه والسوائل، إلى جانب إرشادات تساعدهم على أداء المناسك بصورة آمنة وصحية.

وشدد رئيس البعثة الطبية على أن الحالة الصحية العامة للحجاج المصريين مستقرة ومطمئنة، مؤكدًا عدم رصد أية أمراض معدية أو إصابات ناتجة عن حوادث، لافتًا إلى أن الحالات التي يتم التعامل معها داخل العيادات تقتصر على أعراض بسيطة مرتبطة بالإرهاق الناتج عن السفر أو تغير الأجواء المناخية.

وأضاف أن بعثة حج القرعة التابعة لوزارة الداخلية قامت بتجهيز وتخصيص مقار العيادات داخل فنادق إقامة الحجاج، بينما تولت البعثة الطبية توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لتقديم الخدمة العلاجية بشكل فوري، منذ لحظة وصول الحجاج وحتى انتهاء رحلتهم وعودتهم بسلامة الله.

كما أشار إلى الدفع بسيارات إسعاف مجهزة تعمل على مدار اليوم لنقل أية حالات طارئة إلى المستشفيات المتعاقد معها داخل المملكة العربية السعودية، بما يضمن سرعة التعامل الطبي مع الحالات التي تستدعي التدخل.

واختتم الدكتور رضا الديب تصريحاته بتوجيه عدد من النصائح المهمة للحجاج، أبرزها تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، والحرص على الراحة وشرب المياه والسوائل بشكل منتظم، للحفاظ على سلامتهم الصحية أثناء أداء مناسك الحج.