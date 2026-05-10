قطر والولايات المتحدة تبحثان تعزيز التعاون الدفاعي ودعم جهود الوساطة لخفض التصعيد في المنطقة

بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ومبعوث الرئيس الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية الوثيقة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية اليوم / الأحد /، أن اللقاء تناول دعم وتعزيز التعاون في مجالي الدفاع والطاقة، إلى جانب مناقشة آخر تطورات الأوضاع، والوساطة الباكستانية الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرى، خلال الاجتماع، عن ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.