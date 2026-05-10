قرار حكومي بضم الدكتور إسلام عزام لعضوية مجلس إدارة هيئة الاستثمار

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 18 مكرر (ب) الصادر يوم 5 مايو سنة 2026، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1422 لسنة 2026 الخاص بضم الدكتور إسلام عبد العظيم عكاشة عزام القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة المالية إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

نص القرار

وجاءت المادة الأولى للقرار على النحو التالي:

يضم الدكتور إسلام عبد العظيم عكاشة عزام القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة المالية إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الصادر بشأن إعادة تشكيله قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3245 لسنة 2024 المشار إليه، كعضو من ذوي الخبرة بدلا من المهندس طارق عثمان أحمد شكري.

وأشارت الجريدة الرسمية، إلى اعتذار المهندس طارق عثمان أحمد شكري. عن الاستمرار في عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ويشار إلى أنه في مارس الماضي، أصدر رئيس جمهورية مصر العربية قرارًا جمهوريًا رقم 116 لسنة 2026 بتكليف الدكتور إسلام عزام بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، اعتبارًا من 4 مارس 2026.