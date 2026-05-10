الإمارات تعيد الدراسة الحضورية بالمدارس والجامعات في هذا الموعد

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة استئناف التعليم الحضوري لكافة الطلبة والكوادر التعليمية والإدارية في المدارس الحكومية والخاصة، إضافة إلى الحضانات ومؤسسات التعليم العالي، اعتباراً من يوم الاثنين المقبل.

وأكدت وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي أن القرار جاء بعد متابعة مستمرة للتطورات والتنسيق مع الجهات المختصة، بما يضمن انتظام العملية التعليمية واستمرار التقييمات الأكاديمية بسلاسة.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "وام"، فإن العودة تشمل مختلف المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، في إطار الحرص على استقرار المسار الدراسي وضمان سير العملية التعليمية بصورة طبيعية.