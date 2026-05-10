الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بعد إعلان الكويت: الإمارات تعترض طائرتين مسيرتين أُطلقتا من إيران

فرناس حفظي

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أنها اعترضت طائرتين إيرانيتين مسيرتين، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز. 

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الكويتي رصد "عدة طائرات مسيرة" في المجال الجوي للبلاد.

وفي وقت سابق، صعد الحرس الثوري الإيراني والقوات المسلحة الإيرانية من لهجتهما تجاه الولايات المتحدة ودول المنطقة، محذرين من أن أي تحرك ضد إيران أو استهداف لمصالحها سيقابل برد عسكري مباشر وحاسم.

وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، اللواء أبو الفضل شكارتشي، أن زمام المبادرة لا يزال بيد طهران رغم ما وصفه بـ"المكائد الأمريكية"، مشيراً إلى أن قدرات الجيش الإيراني في “مستوى عالٍ جداً”، وأن القوات المسلحة مستعدة للتعامل مع أي تهديد.

ووجه شكارتشي تحذيراً إلى بعض دول المنطقة من مغبة التعاون مع الجيش الأمريكي، قائلاً إن أي دولة تشارك في أعمال تستهدف إيران ستواجه “رداً حازماً” من قبل القوات الإيرانية.

وفي تصعيد مواز، أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أنها ستستهدف مواقع أمريكية وسفن “معادية” في حال تعرض ناقلات النفط أو السفن التجارية الإيرانية لأي اعتداء.

وقالت البحرية الإيرانية في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن أي هجوم على السفن الإيرانية “سيقابل بضربات عنيفة ضد أحد المراكز الأمريكية في المنطقة وسفن العدو”.

بدوره، كشف قائد القوات الجوفضائية في الحرس الثوري، اللواء سيد مجيد موسوي، أن الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية باتت “مقفلة” على أهداف أمريكية وسفن وصفها بـ”المعتدية”، مؤكداً أن القوات تنتظر فقط صدور أوامر التنفيذ.

