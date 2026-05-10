قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إزاى تحول عربيتك للغاز الطبيعي… الخطوات والأوراق والأماكن
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية
اتصالات مكثفة لزيلينسكي.. تحركات أوكرانية للانضمام إلى التكتل الأوروبي
الأنبا بولا: 7 حالات تُنهي الخطوبة المسيحية وفق مقترح قانون الأحوال الشخصية
الحبس رجل الأعمال سنة بتهمة التعدي بالضرب على مالك جيم بالشيخ زايد
سكك حديد مصر أمام نقل النواب: زيادة 12.5% في التذاكر و 50 جنيهًا فقط لقطارات الـVIP
الحرب بالشرق الأوسط تدفع ملايين البريطانيين لتخزين النقود الورقية والمواد الغذائية
النيل يخطف طالب الإعدادية بالبلينا في سوهاج
8 سيارات إطفاء وخزان مياه للسيطرة على حريق مصنع قطن في الصف
وزير الخارجية يشارك فى فعالية ترويجية لمنصة «حافز» والإعلان عن الجولات التعريفية بالمحافظات
خامنئي يصدر توجيهات جديدة: مواصلة العمليات والرد الحاسم على أي تحرك معاد
الصحة اللبنانية: شهيدان وخمسة جرحى من المسعفين اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ جنوب سيناء يبحث مع سفير كازاخستان تعزيز التعاون السياحي والثقافي بين الجانبين

محافظ جنوب سيناء يبحث مع سفير كازاخستان تعزيز التعاون السياحي والثقافي بين الجانبين
محافظ جنوب سيناء يبحث مع سفير كازاخستان تعزيز التعاون السياحي والثقافي بين الجانبين
أ ش أ

بحث محافظ جنوب سيناء، الدكتور إسماعيل كمال، مع سفير كازاخستان لدى مصر، السفير عسكر جينيس، دعم العلاقات الثنائية وفرص تعاون السياحي بين شرم الشيخ ومدينة ألماتي، مع الاتفاق على تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين خلال الفترة المقبلة، بما يدعم إقامة شراكات أوسع ويعزز العلاقات المشتركة بين الجانبين.
وأضافت المحافطة - في بيان اليوم - أن اللقاء شهد مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بزيادة الحركة السياحية الكازاخستانية إلى شرم الشيخ، إلى جانب تبادل الخبرات وفتح مجالات جديدة للتعاون بين الجانبين.
وأكد المحافظ عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وكازاخستان، وحرص المحافظة على تعزيز أوجه التعاون، خاصة في قطاعات السياحة والثقافة والفنون، بما يسهم في دعم مكانة شرم الشيخ كوجهة سياحية عالمية.
من جانبه، هنأ سفير كازاخستان لدى مصر، المحافظ بثقة القيادة السياسية وتوليه مسؤولية قيادة المحافظة، مشيدًا بما تشهده شرم الشيخ من تطور كبير في البنية التحتية ومستوى الخدمات السياحية.
و طرح سفير كازاخستان عدة مقترحات لدعم السائحين الكازاخستانيين، من أبرزها إنشاء قنصلية لبلاده بمدينة شرم الشيخ، وتوفير خدمات ومرافق تلائم الزائر الكازاخستاني، تشمل مطاعم تقدم المأكولات الكازاخستانية، وبث القنوات الإعلامية الكازاخستانية، بالإضافة إلى تنظيم حفلات فنية واستقدام مطربين من كازاخستان، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية وتعزيز التبادل الثقافي.
وأكد محافظ جنوب سيناء دعمه لهذه المقترحات، مشيرًا إلى أنه سيعمل على دراستها وعرضها على كافة المسؤولين والجهات المعنية، من أجل العمل على تحقيقها بما يخدم القطاع السياحي ويعزز العلاقات المشتركة.
وفي ختام اللقاء، تم تبادل الدروع والهدايا التذكارية بين الجانبين.
من ناحية أخرى، تواصل مديرية الطرق بمحافظة جنوب سيناء تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والسائحين، حيث تم تنفيذ أعمال رصف وازدواج شارع الترابين بمدينة نويبع،ضمن خطة العام المالي 2025 / 2026.

محافظ جنوب سيناء إسماعيل كمال سفير كازاخستان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمرو دياب ويسرا

مبحبش حد يقولي كده.. عمرو دياب يعلق على إحراجه لـ يسرا

دواجن بيضاء

أنهت سلسلة الارتفاعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

مرتبات

رسميا صرف مرتبات شهر مايو 2026 في هذا الموعد..ماذا فعلت الحكومة للموظفين قبل العيد؟

دواجن وبيض

أخيرًا تراجعت.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

الدعم النقدي بدل العيني.. هل ينجح في تخفيف الأعباء؟

وداعا بطاقات التموين قريبًا.. الحكومة تقترب من حسم الملف الأكثر حساسية في منظومة الدعم

موتوسيكلان طلاب مغتربين يختفيان ويتركان حلما معلقا.. والضحايا يروون التفاصيل

سرقة حلم طالبين مغتربين بجامعة حلوان .. تفاصيل مأساوية بعد ضياع مصدر إكمال دراستهم

حالة الطقس

موجة حارة تضرب البلاد.. والأرصاد تحذر من رمال مثيرة للأتربة

خوان بيزيرا

معًا سنكون الأقوى.. خوان بيزيرا يوجّه رسالة قوية عقب خسارة الزمالك أمام اتحاد العاصمة

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يعلن عن 30 ألف وحدة رسميًا ويكشف الشروط

شقق الإيجار التمليكي 2026 بدون مقدم.. رئيس الوزراء يعلن عن 30 ألف وحدة رسميًا والشروط

أسعار الخراف

قبل عيد الأضحى 2026.. كيفية تقسيم الأضحية وسعر كيلو الخراف القائم

منحة العمالة غير المنتظمة 2026

ماهي الفئات المستحقة؟.. خطوات الحصول على 1500 جنيه منحة العمالة غير المنتظمة

بالصور

وجبة اقتصادية جدًا وبروتين عالي بـ100 جنيه على الطريقة المغربية

عدس بجبه
عدس بجبه
عدس بجبه

بمشاركة 30 دولة.. قوات الصاعقة تشارك في فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار

قوات الصاعقة تشارك فى فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار
قوات الصاعقة تشارك فى فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار
قوات الصاعقة تشارك فى فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار

إزالة 81 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

جولة

حماية الطفل بالشرقية تستقبل 295 بلاغا وتنظم 75 ندوة توعوية

فيديو الشرقية

هدّد زوجته واتهمها بالخيـ ـانة .. تفاصيل فيديو السـ.كـين بالشرقية تُثير الجدل | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهوية المصرية في مواجهة مخططات التفكيك الثقافي

المزيد