محافظ جنوب سيناء يبحث مع سفير كازاخستان تعزيز التعاون السياحي والثقافي بين الجانبين

بحث محافظ جنوب سيناء، الدكتور إسماعيل كمال، مع سفير كازاخستان لدى مصر، السفير عسكر جينيس، دعم العلاقات الثنائية وفرص تعاون السياحي بين شرم الشيخ ومدينة ألماتي، مع الاتفاق على تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين خلال الفترة المقبلة، بما يدعم إقامة شراكات أوسع ويعزز العلاقات المشتركة بين الجانبين.

وأضافت المحافطة - في بيان اليوم - أن اللقاء شهد مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بزيادة الحركة السياحية الكازاخستانية إلى شرم الشيخ، إلى جانب تبادل الخبرات وفتح مجالات جديدة للتعاون بين الجانبين.

وأكد المحافظ عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وكازاخستان، وحرص المحافظة على تعزيز أوجه التعاون، خاصة في قطاعات السياحة والثقافة والفنون، بما يسهم في دعم مكانة شرم الشيخ كوجهة سياحية عالمية.

من جانبه، هنأ سفير كازاخستان لدى مصر، المحافظ بثقة القيادة السياسية وتوليه مسؤولية قيادة المحافظة، مشيدًا بما تشهده شرم الشيخ من تطور كبير في البنية التحتية ومستوى الخدمات السياحية.

و طرح سفير كازاخستان عدة مقترحات لدعم السائحين الكازاخستانيين، من أبرزها إنشاء قنصلية لبلاده بمدينة شرم الشيخ، وتوفير خدمات ومرافق تلائم الزائر الكازاخستاني، تشمل مطاعم تقدم المأكولات الكازاخستانية، وبث القنوات الإعلامية الكازاخستانية، بالإضافة إلى تنظيم حفلات فنية واستقدام مطربين من كازاخستان، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية وتعزيز التبادل الثقافي.

وأكد محافظ جنوب سيناء دعمه لهذه المقترحات، مشيرًا إلى أنه سيعمل على دراستها وعرضها على كافة المسؤولين والجهات المعنية، من أجل العمل على تحقيقها بما يخدم القطاع السياحي ويعزز العلاقات المشتركة.

وفي ختام اللقاء، تم تبادل الدروع والهدايا التذكارية بين الجانبين.

من ناحية أخرى، تواصل مديرية الطرق بمحافظة جنوب سيناء تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والسائحين، حيث تم تنفيذ أعمال رصف وازدواج شارع الترابين بمدينة نويبع،ضمن خطة العام المالي 2025 / 2026.