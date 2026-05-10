قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

أكدت ولاء السلامين، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من غزة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي صعّدت من حملات الاعتقال والمداهمة في الضفة الغربية منذ فجر اليوم، حيث جرى اعتقال 15 فلسطينيًا من عدة محافظات، بينهم أب وأربعة من أبنائه في بلدة عتيل بمحافظة طولكرم، إضافة إلى اعتقالات في الخليل وسعير والظاهرية، وسط عمليات تخريب واسعة للممتلكات.

وأوضحت السلامين أن سلطات الاحتلال أبلغت الجانب الفلسطيني بالاستيلاء على سبعة دونمات من منطقة الجبريات المطلة على مخيم جنين، تمهيدًا لشق طرق استيطانية، مشيرة إلى استمرار أعمال التجريف بين بلدتي السيلة الحارثية وعانين بهدف التوسع الاستيطاني وتغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي في المنطقة.

وأضافت أن مستوطنين استولوا على 80 رأسًا من الأغنام في بلدة كفر مالك شرق رام الله، مؤكدة أن هذه الممارسات تأتي ضمن سياسة تهدف إلى السيطرة على الأراضي والموارد ودفع الفلسطينيين إلى التهجير، في ظل تهجير عشرات التجمعات البدوية بالضفة الغربية.

