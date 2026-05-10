محافظ الغربية يشهد محاكاة لإدارة الأزمات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية

شهد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، تنفيذ بيان عملي لمحاكاة مجابهة الأزمات داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وذلك لمتابعة مدى جاهزية المركز وقدرته على التعامل الفوري مع المواقف الطارئة، في إطار حرص المحافظة على رفع كفاءة منظومة إدارة الأزمات وتحقيق سرعة الاستجابة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، جاء ذلك بحضور اللواء محمد منصور شعير، السكرتير العام للمحافظة، العميد أركان حرب وائل فتحي المستشار العسكري للمحافظة.

وتضمنت المحاكاة عددًا من السيناريوهات العملية للتعامل مع أحداث طارئة، حيث جرى استعراض آليات استقبال البلاغات ورصد الموقف لحظيًا، وسرعة تمرير المعلومات إلى الجهات المختصة، إلى جانب متابعة التحركات الميدانية والتنسيق بين غرف العمليات والأجهزة التنفيذية والخدمية، بما يعكس جاهزية مركز السيطرة للتعامل مع مختلف المواقف بكفاءة عالية.

وأكد محافظ الغربية، خلال متابعته للمحاكاة، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف إدارة الأزمات والكوارث، من خلال دعم مراكز السيطرة الحديثة وتدريب العناصر البشرية بصورة مستمرة، مشيرًا إلى أن الجاهزية المسبقة وسرعة اتخاذ القرار تمثلان عنصرين أساسيين في احتواء الأزمات وتقليل آثارها.

وأضاف اللواء دكتور علاء عبدالمعطي أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية بالغربية يعمل وفق منظومة إلكترونية متكاملة تعتمد على المتابعة اللحظية والربط المباشر مع غرف العمليات بالمراكز والمدن ومديريات الخدمات، بما يساهم في سرعة نقل البيانات ودقة تحديد الموقف والتدخل الفوري عند الحاجة.

وأشار المحافظ إلى استمرار تنفيذ التدريبات والبيانات العملية بشكل دوري لقياس معدلات الاستجابة ورفع كفاءة العاملين، مؤكدًا أن المحافظة تواصل تعزيز التنسيق الكامل بين جميع الأجهزة التنفيذية للتعامل مع أي طارئ بكفاءة واحترافية.