رئيس جامعة بني سويف يتفقد المدن الجامعية للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للطلاب

قام الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، اليوم بجولة ميدانية داخل المدن الجامعية التابعة للجامعة بنين وبنات بشرق النيل ، بحضور الاستاذ محمد سليم امين عام الجامعة ، وذلك في إطار حرصه المستمر على متابعة مستوى الخدمات المقدمة للطلاب، وضمان توفير بيئة معيشية ملائمة تدعم العملية التعليمية.

شملت الجولة تفقد المطاعم والمطابخ ومخازن الأغذية للتأكد من جودة الوجبات المقدمة ومطابقتها لمعايير السلامة الصحية، إضافة إلى متابعة أعمال الصيانة الدورية داخل المباني، والاطمئنان على توافر وسائل التهوية والإضاءة والنظافة العامة.

كما التقى رئيس الجامعة بعدد من الطلاب واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن تحسين الخدمات، مؤكداً أن إدارة الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بتلبية احتياجاتهم وتذليل أي عقبات قد تواجههم.

وأوضح أن المدن الجامعية تُعد جزءاً أساسياً من المنظومة التعليمية، حيث توفر للطلاب بيئة متكاملة تساعدهم على التركيز في دراستهم وتطوير مهاراتهم الأكاديمية والشخصية، مؤكدا أن الجامعة تعمل بشكل مستمر على تطوير البنية التحتية للمدن الجامعية وتحديث أنظمة الأمن والسلامة، بما يضمن راحة الطلاب ويعكس التزام الجامعة برسالتها في تقديم خدمات تعليمية وبحثية متكاملة.



