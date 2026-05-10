فيلم Michael يحقق 500 مليون دولار عالميًا بعد أسبوعين من طرحه

واصل فيلم Michael تحقيقه للأرقام القياسية في شباك التذاكر العالمي، بعدما وصلت إيراداته إلى 500 مليون دولار بعد أسبوعين فقط من انطلاق عرضه في دور السينما.

السيرة الذاتية للنجم مايكل جاكسون

ويركز الفيلم على المسيرة الفنية والجانب الإبداعي في حياة النجم العالمي مايكل جاكسون بداية من انطلاقته مع فرقة The Jackson 5، وصولًا إلى مرحلة النجومية العالميةالتي حققها على المستوى العالمي، إلى جانب استعراض أبرز إطلالاته وعروضه الفنية التي رسخت مكانته كأيقونة موسيقية.

فيلم Michael

وينتهي العمل عند وفاة النجم عام 2009 عن عمر ناهز 50 عامًا.

كانت الجهة المنتجة قد كشفت عن الإعلان الرسمي الأول للفيلم، الذي يتناول السيرة الذاتية لأسطورة الموسيقى العالمية مايكل جاكسون، المعروف بلقب "ملك البوب".

أبطال فيلم Michael

ويقوم ببطولة الفيلم جعفر جاكسون، نجل جيرماين جاكسون وشقيق النجم الراحل، في أول تجربة تمثيلية سينمائية له، حيث يجسد شخصية عمه في رحلة فنية وإنسانية تستعرض أبرز محطات حياته وصعوده إلى قمة الشهرة العالمية.

ويشارك في البطولة كل من مايلز تيلير وكولمان دومينغو، بينما يتولى الإخراج أنطوان فوكوا، المعروف بأعماله السينمائية المميزة.