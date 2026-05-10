بينهن طفلتان و3 حوامل.. الاحتلال الإسرائيلي يصعّد جرائمه بحق الأسيرات في الدامون

أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صعّدت من جرائمها بحق الأسيرات الفلسطينيات في سجن "الدامون"، في ظل استمرار الحرب الأخيرة، مشيرا إلى أن السجن شهد تصاعدا غير مسبوق في عمليات القمع والتنكيل الممنهجة.

وأوضح النادي - في بيان صادر اليوم الأحد، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن غالبية الأسيرات البالغ عددهن 88 أسيرة محتجزات في سجن "الدامون"، بينهن طفلتان وثلاث أسيرات حوامل في أشهرهن الأولى، اعتُقلن مؤخرا بذريعة "التحريض".

وأضاف: أن وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال نفذت ما لا يقل عن 10 عمليات قمع خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، تخللتها اعتداءات بالضرب المبرح، وإجبار الأسيرات على الاستلقاء أرضا وتقييد أيديهن إلى الخلف، والاعتداء عليهن من قبل السجّانين والسجّانات، ما أدى إلى إصابة عدد منهن برضوض وإصابات مختلفة.

وأشار إلى أن الأسيرات أكدن تصاعد سياسة العزل، حيث تعرضت ست أسيرات على الأقل للعزل الانفرادي، بعضهن لأكثر من أسبوعين، إلى جانب تفاقم الاكتظاظ داخل الزنازين، إذ تحتجز بعض الغرف أكثر من 10 أسيرات، ما يضطر العديد منهن للنوم على الأرض.

ولفت نادي الأسير إلى أن سياسة التجويع برزت كإحدى أخطر الممارسات المتواصلة بحق الأسيرات، خاصة خلال فترة أعياد الاحتلال، حيث فقدت إحدى الأسيرات نحو 30 كيلوجراما من وزنها بعد أشهر من الاعتقال، مبينا أن عددا من الأسيرات يعانين من أوضاع صحية صعبة، بينهن أسيرتان مصابتان بالسرطان تتعرضان للحرمان من العلاج، وسط تدهور مستمر في حالتهما الصحية.

وجدد نادي الأسير الفلسطيني مطالبته بالإفراج عن الأسيرات المعتقلات تعسفيا، لاسيما الطفلات والمريضات والحوامل، ووقف كافة أشكال الجرائم والانتهاكات المنظمة بحقهن.

وأشار إلى أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال يتجاوز حاليا 9400 أسير، في ظل استمرار سياسات التعذيب والتجويع والعزل والحرمان من الزيارات والرعاية الصحية.