جامعة دمنهور تعقد فعاليات أول دورة تدريبية لإعداد مدربي الإرشاد الأسري TOT

انطلقت اليوم الأحد 10 مايو 2026 فعاليات دورة "إعداد مدربين TOT في مجال الإرشاد الأسري" بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وذلك لأول مرة على مستوى جامعة دمنهور.

عقدة الدورة تحت رعاية الدكتور إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور، والدكتورة إيناس إبراهيم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون بين مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بإشراف الدكتورة أمل غنيم، ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بإشراف الدكتورة شيماء حلمي.

حاضر بالدورة الدكتور محمد والي أستاذ بكلية التربية ومدرب معتمد بالمركز، مؤكدا أن برنامج "TOT الإرشاد الأسري" صُمم ليمنح المتدربين أدوات عملية ونظرية متكاملة تمكنهم من نقل الخبرة وتدريب الآخرين بفاعلية، مضيفا أن تمكين أعضاء هيئة التدريس بمهارات الإرشاد الأسري الحديثة يُعد خطوة محورية لتعزيز الدور المجتمعي للجامعة، ودعم استقرار الأسرة المصرية عبر نشر ثقافة التواصل الإيجابي والتدخل المهني المبكر.

من جانبها أكدت الدكتورة أمل غنيم أن إطلاق دورة إعداد مدربي الإرشاد الأسري لأول مرة بالجامعة يأتي ضمن خطة المركز للتوسع في البرامج التدريبية المتخصصة التي ترفع الكفاءة المهنية لأعضاء هيئة التدريس، مشيرة إلى أن المركز يستهدف من خلال هذه الشراكة مع وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بناء قاعدة من المدربين المعتمدين القادرين على نقل الخبرة ونشر ثقافة الدعم الأسري والمجتمعي، بما يعزز الدور التنموي والخدمي للجامعة ويتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030."

فيما أكدت الدكتورة شيماء حلمي، أن التعاون بين وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة دمنهور ومركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات في تنفيذ الدورة يأتي انطلاقًا من دور الوحدة في تمكين الكوادر الأكاديمية بأدوات الدعم النفسي والاجتماعي، وتعزيز آليات التدخل المبكر لمناهضة العنف الأسري، لافتة إلى أن تأهيل مدربين معتمدين داخل الجامعة يُمثل خطوة فاعلة لنقل المعرفة وتوسيع نطاق التوعية، بما يسهم في بناء بيئة جامعية ومجتمعية أكثر أمانًا واستقرارًا، ويحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة وحماية الأسرة.

جدير بالذكر أن هذه المبادرة تأتي في إطار دعم الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030، وتعزيز دور الجامعة في بناء مجتمع متماسك قادر على مواجهة التحديات الأسرية والمجتمعية.