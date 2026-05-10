"القومي لذوي الإعاقة" يطلق استبيانا لرصد تحديات التوظيف ومتطلبات الدمج بسوق العمل

أكدت هند فتحي، المتحدث باسم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يبدأ بمنحهم فرصًا حقيقية للاندماج والتمكين داخل المجتمع وسوق العمل، مشيرة إلى أن المصطلح الرسمي المعتمد في مصر هو “الأشخاص ذوو الإعاقة” وفق الاتفاقية الدولية للأمم المتحدة.

وأوضحت فتحي خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أطلق استبيانًا بالتنسيق مع منظومة الشكاوى، برعاية الدكتورة إيمان كريم، لرصد أبرز التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في التوظيف، خاصة فيما يتعلق بتطبيق نسبة الـ5% المقررة قانونًا في القطاعين الحكومي والخاص.

وأضافت أن الاستبيان يستهدف قياس مدى توافر “الإتاحة” داخل بيئات العمل، بما يشمل التجهيزات الهندسية، والمصاعد، ودورات المياه المجهزة، وأدوات الدعم لذوي الإعاقات السمعية والبصرية، مؤكدة أن نتائج الاستبيان سيتم رفعها إلى وزارة العمل لمعالجة الفجوات والتحديات القائمة.